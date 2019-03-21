NBA／安比德聯手巴特勒 76人本季首勝綠衫軍

2019-03-21 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



安比德(左)拿下37分22籃板，巴特勒則是22分，其中15分集中在第四節，兩人幫助76人本季首次擊敗綠衫軍，並收下6連勝。 美聯社 分享 facebook

費城76人今天在主場迎戰仍在為季後賽席次努力的波士頓塞爾蒂克，不過76人中鋒安比德（Joel Embiid）與塞爾蒂克史馬特（Marcus Smart）卻在第三節爆發推擠衝突，率先出手的史馬特最終遭到驅逐出場，而安比德則是拿下37分22籃板，幫助76人以118：115險勝綠衫軍、收下六連勝。

76人與塞爾蒂克目前分居東區第三與第五名，其中塞爾蒂克賽前與第四名的溜馬僅有半場剩差，仍有機會擠進前四名並在季後賽首輪取得主場優勢。兩隊今天交手的火花不斷，上半場綠衫軍在主控厄文（Kyrie Irving）與霍福特（Al Horford）領軍下，一度取得11分領先優勢。

不過下半場開賽不到一分鐘，塞爾蒂克史馬特在防守走位過程中，遭到76人安比德撞倒在地，史馬特起身後隨即從後方將安比德推倒在地，所幸雙方在爆發衝突前皆遭到各自隊友架開，未造成更嚴重的鬥毆事件，史馬特隨後遭判決二級惡意犯規驅逐出場，而安比德則是吞下技術犯規。

這一次衝突事件也成為比賽轉捩點，留在場上安比德率領76人展開猛烈反擊，並在第三節後段反超前比數，雖然塞爾蒂克厄文與洛齊爾（Terry Rozier）在第三節槍響前連得6分再要回領先優勢，但末節76人攻勢再起，搖擺人巴特勒（Jimmy Butler）單節進帳15分，後衛西蒙斯（Ben Simmon）則是在比賽最後40秒完成關鍵三分打，幫助76人終場以3分之差險勝塞爾蒂克。

巴特勒末節攻下15分，包含這記擴大領先的中距離，讓厄文很是失望。 美聯社 分享 facebook

76人以安比德拿下37分22籃板表現最佳，巴特勒與哈里斯（Tobia Harris）則分別有22分與21分進帳，塞爾蒂克同樣有3人得分在20分以上，包括拿下36分9籃板的主控厄文，以及22分的霍福特和替補上陣拿下20分的洛齊爾。