NBA／撞牆期後更火熱 爵士米契爾謝隊友、前輩提點

2019-03-21 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



上個賽季以新秀之姿帶領猶他爵士闖進季後賽第二輪，其中包括在首輪擊敗強敵奧克拉荷馬雷霆，讓爵士後衛米契爾（Donovan Mitchell）聲名大噪，但與多數二年級球員一樣，米契爾在本賽季前段也遭遇了撞牆期，不過在近期個人與球隊表現逐步回升後，他表示，已經做好準備帶領球隊再度衝擊季後賽。

米契爾在新秀賽季繳出一張平均20.5分3.7助攻3.7籃板的亮眼數據，不過身為「純新秀」的他在年度最佳新人票選中不敵76人西蒙斯（Ben Simmons），一度讓外界針對新人王的候選資格進行激烈討論，展現對於米契爾表現的肯定。

不過本季初米契爾與西蒙斯都遭遇了「二年級撞牆期」，其中米契爾更因為命中率嚴重下滑一度被美國媒體批評是遭「看破手腳」，不過隨著比賽進行，他的表現逐步回升，成熟度與進攻手段甚至超越了新人年時，而爵士也在他的穩定發揮下，有望連續三年挺進季後賽。

對於從季初的撞牆期到下半季表現高檔，米契爾在近日受訪時將功勞歸給隊友與教練史奈德（Quin Snyder），「教練很早就提醒我本賽季對我會很不同，當我聽到這件事時我覺得很棒，因為這是我必須要去經歷的，而我的隊友不斷給我支持，並幫助我們回到了該有的位置。」

除了隊友外，米契爾也透露自己從哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）和布萊恩（Kobe Bryant）等人身上收到建議，「我試圖改變我的節奏並努力站上罰球線，這是哈登所擅長的，而韋德（Dwyane Wade）也曾給我這樣的建議，我聽取他們的意見，並且重新回到軌道上，過去兩年對我來說是相當瘋狂的，因為我不斷在吸收所學到的一切。」