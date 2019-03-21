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NBA／鬥毆事件很後悔 伊巴卡：應把錢給需要的人

2019-03-21 09:13聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鬥毆事件服完禁賽令，伊巴卡坦言很後悔。 美聯社
鬥毆事件服完禁賽令，伊巴卡坦言很後悔。 美聯社
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多倫多暴龍中前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）在日前出戰克里夫蘭騎士，與21歲小將克里斯（Marquese Chriss）發生鬥毆事件遭到禁賽三場，並在今天出戰前東家奧克拉荷馬雷霆賽前解禁，對於遭到禁賽讓他因此損失44萬8276美元（約1384萬新台幣），伊巴卡表示，自己應該更冷靜，因為這筆錢能幫上很多需要的人。

伊巴卡與克里斯的衝突事件發生在當天比賽第三節槍響前，他不滿克里斯在卡位過程中的手部推擠，加上倒地後遭到俯視，隨即衝上前對克里斯鎖喉並揮拳，隨後兩人也遭到隊友架開，並在隔天接到聯盟禁賽3場與1場的處分。

而伊巴卡的禁賽也讓他本季少領了44萬8276美元，同時也讓暴龍省下約56萬美元的豪華稅，在今天禁令解除後，伊巴卡也表示，過去一周對他來說確實不好受，「我知道自己不該打架，因為我事後想到會有很多人需要這筆錢，如果我不打架，我就能把錢留下來，並且幫助那些需要幫助的人。」

對於事發後不少媒體針對他的情緒控管問題進行攻擊，伊巴卡則說：「我很慶幸自己沒有打出那一拳，因為如果我出了那一拳可能會被禁賽10到12場。事實上我認為今年自己的情緒控管並不差，我不知道外界怎麼解讀，但我真的盡力了，只是他（克里斯）真的惹怒我了，我只是希望帶著鬥志繼續打球，這就是我的風格，但我必須懂得控制自己。」

暴龍雷霆Serge Ibaka
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