真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

這幾季所謂的「賣我」宣言總是吵了翻天，許多球隊的招牌球星學會了用公開放話，來迫使球團進行交易。這一連串的連鎖效應，除了牽動聯盟戰力版圖挪移及競爭消長之外，也波及了其他原本並不預期會被捲入交易渦漩之中的球員。而在前騎士厄文及前馬刺雷納德的轉隊風波之中，就有前塞爾提克的湯瑪斯和前暴龍的德羅展被迫離隊。這兩人的共通特點，就是對原母隊的深厚感情被徹底辜負，在商言商的結果讓他們的忠誠及付出成了諷刺，真心換絕情的結果也讓他們的心理受到了傷害，但兩人轉隊後的發展卻是完全不同。

湯瑪斯(左)和德羅展(右)都是前東家進行交易的「受害者」，被迫離開原本據地為王的母隊。 美聯社 分享 facebook

先說湯瑪斯，從2017年捨命率隊打上東區第一，冒著重傷的風險在季後賽一路拼搏，但幾乎賭上終結生涯的付出，卻在季後被當成半買半送的籌碼送去騎士。在算計的過程中，湯瑪斯的身高、打法和傷勢等未來性的疑慮，讓塞爾提克的總管安吉打出了以弱換強的順手牌，而騎士收下他也是妝點門面來和球迷交待，減低厄文出走的傷害，重點還是在那枚選秀權。而之後湯瑪斯復健及傷癒復出後的發展也如安吉預料，無論個人數據、角色空間及帶隊影響力都一路往下坡走。

湯瑪斯先在騎士養傷，直到一月才復出，打了15場比賽卻完全適應不良，先發了14場比賽就輸了8場，打不進團隊攻勢。接著季中再度捲入湖人與騎士的大型交易，跟著弗萊一起被打包到西岸去換年輕的克拉克森和小南斯。湯瑪斯在傷後的這一季所有攻守數據都下滑，尤其得分表現從前一季的生涯最高峰（28.9分）直接摔到幾乎腰斬的15.2 分。這居然還不是最糟的低谷，等到這一季來到金塊，場均得分再打對折（7.7分），從上場時間、命中率到助攻數全數跌到生涯新低點。雖然先前隨著金塊打出了好成績，一度讓湯瑪斯的身價和評價有回溫跡象，但到了三月他又跌出了輪替陣容，連續三場沒出賽之後，總教練只讓他在重返波士頓的那一場比賽登場亮相，也只是用以回應當地球迷的期待而已。

湯瑪斯2015-17兩季在塞爾蒂克拚出生涯最佳表現，一度有要帶領綠衫軍找回榮光的氣勢，但想不到拚戰受傷後反而成為球隊交易籌碼，重回舊地他還是受到當地球迷的熱烈歡迎。 美聯社 分享 facebook

29歲的湯瑪斯現在又再度來到了生涯的隘口，他在金塊久違的季後賽之旅中，能發揮多大的功能已令人存疑，甚至接下來能不能留在聯盟都可能是問題。一直以來他都得證明自己除了身材之外，什麼都不輸其他人，而今他得要再次證明自己有在NBA生存的實力。

同樣29歲的德羅展，則是在這一季初重演了湯瑪斯之前的類似劇碼。德羅展先前曾表示自己終其生涯都願意留在多倫多打球，總裁尤傑里也曾私下給了承諾說不會交易他。加上前一年他才公開自己對抗輕微憂鬱症的心路歷程，在與育有兩子的未婚妻分居及父親生病的家庭壓力下打球，結果沒想到在這種情況下，德羅展還是被球隊背叛，當時也引起球迷極大的反彈，一面倒地力挺德羅展。

在措手不及的意外之中到馬刺，德羅展卻打出令人意外的表現。先是總教練波波維奇發出保護聲明，強調自己不會去更改他的打法，避免他和大前鋒艾德里奇先前剛轉隊時一樣得經歷陣痛期。接著，德羅展就在馬刺體系下開始攻守升級。做為得分後衛，他的助攻數上升到歷年最高的6.1次，明顯高於生涯平均的3.3次。更令人難以忽視的是他在防守上的進步，過去九年在多倫多雖然是招牌球星，但重攻輕守的批評一直甩不掉，今年卻在聖安東尼奧成功變身。尤其馬刺本季季前才折損了上季入選年度防守第二隊的墨瑞，他在季前熱身賽因為ACL傷勢而整季報銷，原本以為這一季馬刺在兩翼的防守會是一場災難，當時也沒人想到先前防守評價不佳的德羅展，居然能在轉隊第一年就立即頂上這個缺口。

馬刺在三月這一波九連勝的過程中，德羅展的防守效率將他的對手命中率限縮在四成四，壓低到聯盟平均以下，最近五場比賽更是逼出12次抄截，遠勝生涯平均。馬刺的防守哲學在於控制個人犯規數的前提下，每一位球員都要進行針對性的持續壓迫，從而聯串起團隊的防守網。德羅展在調整防守心態之後，靠著球感、身材及速度優勢融入馬刺防守陣。這個星期一馬刺打敗勇士時，即使對手K.湯普森強調不是馬刺防守好，而是自己投不進，但德羅展已經開始喊話，認為不相信本季馬刺能打出好成績的質疑聲可以從此消失了，馬刺接下來的後勁可期。

德羅展對於暴龍的「背叛」雖然一度感到不滿，但他沒有因此而失志，反而是加速融入馬刺體系，再次證明了他高超的球技與過人的EQ。 美聯社 分享 facebook

湯瑪斯和德羅展年紀相彷，轉隊劇本相似，但為何預後發展有如此差別?其原因有三：首先是先天身材條件的不同，造成兩人在打法及後續適應上的差別。再怎麼說，德羅展就是一個超過200公分的得分後衛，他的身材條件就擺在那裡，而湯瑪斯只有175公分，在長人陣裡總是會吃虧。原本兩人都靠著出色的進攻意識和速度打出攻擊力，但轉隊之後的湯瑪斯要面對的挑戰要比德羅展更多，受傷之後更影響了他的爆發力，也讓他之前充滿侵略性的打法難以完全重現。

再來是球隊狀況的差別，雖然金塊衝出西區頂尖的好戰績，馬刺則是打出相對弱年，但這中間兩人的位置和角色卻完全不同。馬刺今年的戰績不像先前那般驚人的優異，但打到目前和西區第二的金塊也只有六場勝差。考慮到馬刺連年流失主心骨，不只GDP核心一一退場，就連原定接班人雷納德也離隊，在這不斷的變動之中，反而讓老經驗的德羅展找到了切入口，一舉接上馬刺地氣。反觀金塊確立了以中鋒約柯奇為運轉中樞的體系，後場又有新星穆雷、莫里斯及畢斯利等人崛起，今年總教練馬龍再把防守強度拉上來之後，宣告球隊重建成功。此時的湯瑪斯在年輕的金塊陣容之中，除了在休息室及練球時發揮老鳥的經驗和功能之外，在場上顯得格格不入，已無更多的空間及價值。

湯瑪斯(左)：「塞爾蒂克得分後衛這位置我來打才適合！」厄文：「我才不稀罕，老子早就想走人。」(設計對白) 美聯社 分享 facebook

最後則是身心傷勢的差異，對轉隊後的兩人產生不同程度的影響。雖然德羅展在心理上得對抗憂鬱症，又得忍受場內外的雙重壓力，但他身體沒有重大傷勢，完全不影響他在轉隊之後的調適及表現。反觀湯瑪斯的臀傷讓他折損了大半個球季，復出之後又沒有足夠的空間和時間讓他調整，在一路換隊及養傷的變動之下，最終讓兩人目前的轉隊發展出現了分野。

去年決定要交易德羅展的暴龍總裁尤傑里，其實和金塊也有一段淵源。2013年他拿下聯盟年度最佳經理人時，正是因為他成功協助金塊重建，也才讓他獲得了暴龍的青睞，簽下5年一千五百萬的總經理合約。2011年尤傑里把喊出「賣我」的當家球星安東尼交易到紐約尼克，總算結束那一齣拖了許久的「甜瓜人生」，也為當年的金塊換回了得以重建的基本條件。而多年之後，他已成為暴龍總裁，卻在交易中換了個邊，為了讓球隊更上層樓，不得不迎回另一個主動想離隊的當家球星，被迫背上了「真心換絕情」的罵名。

想來這個決定，無論對球員、球迷或是球團經理人來說的心理衝擊都極大。接下來只能寄望暴龍能在季後賽如願以償，德羅展也能在馬刺繼續往上走，來創造出這筆交易的雙贏結局。至於湯瑪斯能不能在金塊重生，或是又再被迫離開，那將是另一個故事了。