ABL／夢想家痛宰戰狼9連勝 確定例行賽封王

2019-03-20 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



夢想家葛萊斯攻下24分、13籃板、4助攻最佳。圖／夢想家提供資料照 分享 facebook ABL寶島夢想家前役扳倒龍頭菲律賓火焰隊登頂，今日作客澳門戰狼隊，目標10連勝的教頭莫瑞謹慎用兵，在3洋將貢獻「雙十」數據下，99：88輕取爐主戰狼，豪取9連勝，確定以例行賽龍頭挺進季後賽。

夢想家戰績19勝6負，聯盟第2火焰隊即便例行賽末役擊敗新加坡騰飛之獅，同樣19勝，但夢想家對戰取得優勢，篤定拿下季後賽第一種子，首輪將與第八進行三戰兩勝，爭四強門票。

開賽夢想家葛萊斯（Tevin Glass）頻頻轟炸籃框，拉出17：2開局，首節就取得20分領先，次節莫瑞走馬換將，旅美小將吳永盛連下5分，台體大畢業的張耕淯也有不錯發揮。

不過第3節夢想家命中率下滑，反遭戰狼隊打出25比14，縮小到8分差。教頭莫瑞（Dean Murray）不敢大意，3洋將壓陣率隊反攻，末節前役與菲律賓火焰爆發肢體衝突的米勒（Malcolm Miller），攜手葛萊斯回敬11：0，再度擴大19分領先，就此奠定勝基，夢想家例行賽最末役24日迎戰馬來西亞猛龍，力拼例行賽第20勝。

三洋將米勒、阿提諾、葛萊斯豪取「雙十」，葛萊斯24分、13籃板、4助攻最佳，錢肯尼7分、吳永盛、張耕淯各挹注6分、2助攻。