親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
UBA決戰小巨蛋
JHBL
綜合
路跑

針對賴清德？ 出訪前夕蔡英文發千字文：要講承擔我比任何人都懂

韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

運動筆記賭一把BQ之【2019首爾馬】，壓線12秒，我盡力了我在萬金石聽海哭的聲音
健行筆記尼泊爾ABC健行Day 2 - 兩座山頭的考驗。 可俯瞰日月潭全景的「水社大山」步道
NBA賽事精華- 溜馬 vs. 快艇 (3月20日)賽事懶人包 (3月20日)

ABL／夢想家痛宰戰狼9連勝 確定例行賽封王

2019-03-20 22:06聯合報 記者林宋以情╱即時報導

夢想家葛萊斯攻下24分、13籃板、4助攻最佳。圖／夢想家提供資料照
夢想家葛萊斯攻下24分、13籃板、4助攻最佳。圖／夢想家提供資料照
分享
ABL寶島夢想家前役扳倒龍頭菲律賓火焰隊登頂，今日作客澳門戰狼隊，目標10連勝的教頭莫瑞謹慎用兵，在3洋將貢獻「雙十」數據下，99：88輕取爐主戰狼，豪取9連勝，確定以例行賽龍頭挺進季後賽。

夢想家戰績19勝6負，聯盟第2火焰隊即便例行賽末役擊敗新加坡騰飛之獅，同樣19勝，但夢想家對戰取得優勢，篤定拿下季後賽第一種子，首輪將與第八進行三戰兩勝，爭四強門票。

開賽夢想家葛萊斯（Tevin Glass）頻頻轟炸籃框，拉出17：2開局，首節就取得20分領先，次節莫瑞走馬換將，旅美小將吳永盛連下5分，台體大畢業的張耕淯也有不錯發揮。

不過第3節夢想家命中率下滑，反遭戰狼隊打出25比14，縮小到8分差。教頭莫瑞（Dean Murray）不敢大意，3洋將壓陣率隊反攻，末節前役與菲律賓火焰爆發肢體衝突的米勒（Malcolm Miller），攜手葛萊斯回敬11：0，再度擴大19分領先，就此奠定勝基，夢想家例行賽最末役24日迎戰馬來西亞猛龍，力拼例行賽第20勝。

三洋將米勒、阿提諾、葛萊斯豪取「雙十」，葛萊斯24分、13籃板、4助攻最佳，錢肯尼7分、吳永盛、張耕淯各挹注6分、2助攻。

米勒吳永盛
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

NBA／杜蘭特去哪不重要 格林：他要走就會走

2019-03-20 17:30

NBA／曾被選秀網站拿喬丹類比 史帝芬森回憶軼事

2019-03-20 17:30

NBA／推82雙球鞋彩繪計畫 女網傳奇讚丁威迪創意

2019-03-20 17:10

NBA／澄清有意簽艾倫非玩笑 莫雷喊話來火箭拚冠

2019-03-20 16:46

NBA／錯失生涯首度大三元 瑞迪克：高中算嗎？

2019-03-20 15:27

NBA／單季300+外線 哈登、柯瑞聯手寫紀錄

2019-03-20 15:17

NBA／50歲大媽啦啦隊爆紅 巫師球迷嗨翻天

2019-03-20 15:00

NBA／今日戰績表 火箭3連勝晉級季後賽差1勝

2019-03-20 14:46

NBA／羅素末節爆砍27分 籃網瘋狂逆轉氣走國王

2019-03-20 13:42

NBA／未把握安比德輪休良機 黃蜂季後賽告急

2019-03-20 12:15

NBA／單季三分球突破300 柯瑞生涯第三度達標

2019-03-20 11:49

NBA／米道頓30分退湖人 華頓否認詹姆斯提前報銷

2019-03-20 11:22

NBA／楚奧特收天價合約 華頓笑稱要兒子棄籃從棒

2019-03-20 11:02

NBA／柯瑞第三節飆分秀 勇士反彈轟退灰狼

2019-03-20 10:53

NBA／無償歸還遺失球衣 布萊恩與死忠球迷碰面

2019-03-20 10:50

NBA／哈登堅持不輪休啄鷹 三分球登史上第11名

2019-03-20 10:13

NBA／單季11人攻破50分 創歷史新紀錄

2019-03-20 10:02

NBA／想執教詹姆斯遭勸退 快艇主帥：哪都不去

2019-03-20 09:35

NBA／用湖人三新星換戴維斯 布萊恩：肯定支持

2019-03-20 09:28

NBA／破張伯倫得分紀錄 諾維茨基曾以為無望

2019-03-19 19:05

NBA／相隔6年 金塊重返季後賽

2019-03-19 17:34

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

草根英雄崛起 你不該忽視的溜馬

2019-03-16 06:01

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞第三節飆分秀 勇士反彈轟退灰狼

2019-03-20 10:53

NBA／用湖人三新星換戴維斯 布萊恩：肯定支持

2019-03-20 09:28

NBA／逐步適應暴龍 林書豪：季中交易是大變化

2019-03-20 12:04

MLB／12年4.3億美元 天使破紀錄約留楚奧特

2019-03-20 07:06

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

NBA／澄清有意簽艾倫非玩笑 莫雷喊話來火箭拚冠

2019-03-20 16:46

NBA／楚奧特收天價合約 華頓笑稱要兒子棄籃從棒

2019-03-20 11:02

NBA／單季300+外線 哈登、柯瑞聯手寫紀錄

2019-03-20 15:17

NBA／單季三分球突破300 柯瑞生涯第三度達標

2019-03-20 11:49

NBA／林書豪摘20分 用實力回應美國酸民

2019-03-20 00:25

NBA／羅素末節爆砍27分 籃網瘋狂逆轉氣走國王

2019-03-20 13:42

MLB／鈴木一朗4局提前退場 運動家也列隊致敬

2019-03-20 19:30

NBA／錯失生涯首度大三元 瑞迪克：高中算嗎？

2019-03-20 15:27

NBA／無償歸還遺失球衣 布萊恩與死忠球迷碰面

2019-03-20 10:50

NBA／哈登堅持不輪休啄鷹 三分球登史上第11名

2019-03-20 10:13

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

NBA／單季11人攻破50分 創歷史新紀錄

2019-03-20 10:02

MLB／一個月內3張10年巨約 球員薪資M型化

2019-03-20 10:14

NBA／米道頓30分退湖人 華頓否認詹姆斯提前報銷

2019-03-20 11:22

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00

MLB／才抱怨加薪太少 布萊格曼獲太空人五年續約

2019-03-20 11:26

NBA／未把握安比德輪休良機 黃蜂季後賽告急

2019-03-20 12:15

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

中職20年／旋風加盟卻沾黑離開 曹錦輝成短命象

2019-03-20 16:38

NBA／曾被選秀網站拿喬丹類比 史帝芬森回憶軼事

2019-03-20 17:30

NBA／想執教詹姆斯遭勸退 快艇主帥：哪都不去

2019-03-20 09:35

日職／陽岱鋼先發無表現 大王打擊率跌到1成76

2019-03-20 15:17

NBA／推82雙球鞋彩繪計畫 女網傳奇讚丁威迪創意

2019-03-20 17:10

NBA／杜蘭特去哪不重要 格林：他要走就會走

2019-03-20 17:30

UBA／帥翻天！ 4強海報現身捷運車廂

2019-03-20 15:58

劉柏君獲國際奧會女性與體育獎 首位獲獎台灣人

2019-03-20 10:24

MLB／東京巨蛋告別秀 一朗：這個禮物太讚

2019-03-20 16:26

日職／曹竣崵在撥接年代旅日 王柏融現壓力更大

2019-03-20 12:28

MLB／東京巨蛋5轟煙火秀 水手奪下新球季首勝

2019-03-20 21:12

中職18年／蛇差點變九禾龍 教頭黃忠義代打滿貫砲

2019-03-20 13:13

中職30年／聯盟最低迷時 人氣王悄悄誕生

2019-03-20 00:30

中職／悍將花3500萬升級球場 領隊盼戰績幫忙

2019-03-20 18:09

MLB／一朗2度戰東京 達比修：他是神！

2019-03-20 17:04

NBA／50歲大媽啦啦隊爆紅 巫師球迷嗨翻天

2019-03-20 15:00

中職16年／牛隊2連霸 史上最久開幕戰拖了101天

2019-03-20 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top