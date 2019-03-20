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NBA／單季300+外線 哈登、柯瑞聯手寫紀錄

2019-03-20 15:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

昨天投進61呎的本季最遠三分球，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再締造新紀錄，他三分球14投8中轟下36分，除助隊以117：107壓下灰狼隊，續保西區龍頭，個人三分球單季進球數也突破300顆，加入火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）行列，也是NBA首度有2名球員單季三分球進球數超過300顆。

哈登是本季第一位三分球投進300球的選手，目前進球數是312記，柯瑞賽前已累積295球，第三節更「趕進度」，單節就飆進4球，總計三分球14投8中，個人第3度單記三分球進球數超過300球。

柯瑞2015到16賽季締造聯盟單季三分球進球數的402球，隔季也投進324球，相隔2年再締造驚人里程碑，加上哈登今年也成為聯盟史上第2位300俱樂部成員，兩名球星一起締造新猷。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）說，樂見柯瑞大展神射功夫，「他樂於展現身手，像是一場表現，這是建構在他技巧和個人特質上，很高興當見證人。」

不只柯瑞手感回溫，「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）今天也回神，他今天三分球10投4中、全場21投11中，貢獻全場次高的28分，一掃昨天18投僅5中小低潮。

柯瑞哈登勇士
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