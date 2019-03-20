NBA／米道頓30分退湖人 華頓否認詹姆斯提前報銷

2019-03-20 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



公鹿字母哥(右二)雖然有換上球衣，但全場並未出賽。 美聯社 分享 facebook

聯盟龍頭密爾瓦基公鹿今天在主場迎戰洛杉磯湖人，不過兩隊頭牌球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與詹姆斯（LeBron James）皆缺陣，而公鹿在米道頓（Khris Middleton）全場猛轟30分10籃板5助攻領軍下，以115：101賞給湖人四連敗。

湖人詹姆斯在今天傳出腹股溝傷勢復發的狀況，不僅缺陣了與公鹿之戰，更被美國媒體稱有可能賽季提前落幕，不過湖人主帥華頓（Luke Walton）在賽前受訪時強調，並未與詹姆斯討論到關於賽季提前結束相關話題，「當他在場時我們就會是一支更好的球隊，所以我們都很期待他再回到球場上。」

公鹿安戴托昆波則是因為日前與76人的比賽扭傷腳踝，今天也被排入輪休名單中，不過缺少了一哥對於公鹿似乎無太大影響，先發五虎中有四人得分來到雙位數，其中以米道頓的30分表現最佳，中鋒洛培茲（Brook Lopez）投進五顆三分球拿下28分，前鋒米羅蒂奇（Nikola Mirotic）則有23分演出。

而湖人替補後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）今天雖然投進8顆三分球、拿下個人本季新高的35分，不過湖人團隊命中率不及四成，整場比賽只能一路在後苦苦追趕，並以14分差距苦吞4連敗，要在賽季結束前追上西區第8名的快艇難上加難。