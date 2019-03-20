NBA／無償歸還遺失球衣 布萊恩與死忠球迷碰面
洛杉磯湖人退役球星布萊恩（Kobe Bryant）放在高中母校展示的球衣遭竊兩年多後，日前由一位中國大陸球迷於網拍上購回後並無償歸還，為了表達對於這名死忠球迷的感謝，近日布萊恩也與這名來自哈爾濱的球迷見面，當面表達對於他的感謝。
身為NBA最知名的高中跳級球員，布萊恩的母校勞爾梅李恩高中展示了不少「黑曼巴」高中時期的紀念物，不過在2017年2月，卻傳出放在展示櫃中的高中復刻版球衣、1996年的州冠軍獎杯和錦旗，以及多雙他曾穿過的NIKE球鞋遭到竊取。
而布萊恩的失竊球衣，由一名大陸哈爾濱球迷劉哲以2000美元的價錢標下，身為布萊恩死忠粉絲的劉哲，原是希望將布萊恩的「33號」高中球衣當作收藏品，不過在經過比對後，他意外發現這正是布萊恩當年遭竊的球衣，讓他在與勞爾梅李恩高中聯繫上後，決定無償將球衣寄回。
而日前前往大陸為2019年世界盃男籃賽進行宣傳活動的布萊恩，也透過團隊與劉哲取得聯繫，希望能在返美前與他碰面，而雙方上周也在一場兒童新書發表會中正式碰面，劉哲說：「我問布萊恩，你還記得我是誰嗎？他告訴我『是的，謝謝你歸還球衣，你做了一件很棒的事情。』」
雖然這不是劉哲第一次與布萊恩見面，但他也趁著這次與偶像近距離接觸的機會寫了一封信給布萊恩，感謝他過去20年來的付出，並以「曼巴永不言退（Mamba never out）」當作信件的結尾，而布萊恩則是回贈了一張他與劉哲在2018年洛杉磯布萊恩籃訓營的簽名合照海報當作回禮。
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