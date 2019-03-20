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NBA／無償歸還遺失球衣 布萊恩與死忠球迷碰面

2019-03-20 10:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

一位中國大陸球迷於網拍上購回後並無償歸還布萊恩被失竊的高中球衣。 截圖自球迷IG
一位中國大陸球迷於網拍上購回後並無償歸還布萊恩被失竊的高中球衣。 截圖自球迷IG
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洛杉磯湖人退役球星布萊恩Kobe Bryant）放在高中母校展示的球衣遭竊兩年多後，日前由一位中國大陸球迷於網拍上購回後並無償歸還，為了表達對於這名死忠球迷的感謝，近日布萊恩也與這名來自哈爾濱的球迷見面，當面表達對於他的感謝。

身為NBA最知名的高中跳級球員，布萊恩的母校勞爾梅李恩高中展示了不少「黑曼巴」高中時期的紀念物，不過在2017年2月，卻傳出放在展示櫃中的高中復刻版球衣、1996年的州冠軍獎杯和錦旗，以及多雙他曾穿過的NIKE球鞋遭到竊取。

而布萊恩的失竊球衣，由一名大陸哈爾濱球迷劉哲以2000美元的價錢標下，身為布萊恩死忠粉絲的劉哲，原是希望將布萊恩的「33號」高中球衣當作收藏品，不過在經過比對後，他意外發現這正是布萊恩當年遭竊的球衣，讓他在與勞爾梅李恩高中聯繫上後，決定無償將球衣寄回。

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#paniniauthentic #mambamentality

刘哲（@kobeliuzhe）分享的貼文 於 張貼

而日前前往大陸為2019年世界盃男籃賽進行宣傳活動的布萊恩，也透過團隊與劉哲取得聯繫，希望能在返美前與他碰面，而雙方上周也在一場兒童新書發表會中正式碰面，劉哲說：「我問布萊恩，你還記得我是誰嗎？他告訴我『是的，謝謝你歸還球衣，你做了一件很棒的事情。』」

雖然這不是劉哲第一次與布萊恩見面，但他也趁著這次與偶像近距離接觸的機會寫了一封信給布萊恩，感謝他過去20年來的付出，並以「曼巴永不言退（Mamba never out）」當作信件的結尾，而布萊恩則是回贈了一張他與劉哲在2018年洛杉磯布萊恩籃訓營的簽名合照海報當作回禮。

布萊恩Kobe Bryant黑曼巴
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