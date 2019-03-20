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NBA／哈登堅持不輪休啄鷹 三分球登史上第11名

2019-03-20 10:13聯合報 記者劉肇育╱即時報導

哈登拿下全場最高的31分，另有10助攻8籃板。 美聯社
哈登拿下全場最高的31分，另有10助攻8籃板。 美聯社
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在季後賽晉級狀況逐漸明朗化、各隊球星也陸續開始輪休的情況下，休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）在今天出戰亞特蘭大老鷹仍照常上工，並拿下全場最高的31分10助攻8籃板，幫助火箭以121：105輕取老鷹、收下三連勝，有望在本周就取得西區第三張季後賽門票。

在勇士、金塊已率先搶下西區前兩張季後賽門票的情況下，排名第三名的火箭在今天賽前領先第九名的國王高達九場半勝差，在兩隊本季都剩下不到12場比賽的情況下，季後賽門票幾乎已是囊中物。

不過火箭一哥哈登在今天出戰已無緣季後賽的老鷹比賽中仍照常上工，主帥丹東尼（Mike D’Antoni）表示，雖然哈登身上帶著不少傷勢，但仍堅持不進行輪休，「他熱愛打球和比賽，當我不讓他上場時，他會感到相當焦躁，所以我必須盡可能的減少他的上場時間，大概維持在33分鐘左右，我想這樣能讓他更加安心。」

在今天的比賽中，丹東尼也兌現承諾僅讓哈登出賽33分鐘，不過他仍拿下全場最高的31分外帶10助攻8籃板，這也讓哈登寫下本季出戰聯盟另外29支隊伍，都曾至少拿下30分的紀錄。

他還投進四顆三分球，也以生涯命中1963顆三分球，超越獨行俠球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），榮登史上第11名，在現役球員中排名第六名。

除了哈登外，替補上陣的豪斯（Danuel House Jr.）也投進個人生涯新高的單場六顆三分球、拿下19分，加上葛登（Eric Gordon）也投進四顆三分球，火箭今天全隊命中了十九記三分球，終場也以16分差距拿下近13場比賽以來的第12勝。

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