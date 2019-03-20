NBA／想執教詹姆斯遭勸退 快艇主帥：哪都不去

2019-03-20 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



快艇主帥瑞佛斯澄清沒有離開快艇的打算。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人在今年戰績不佳的情況下，換帥聲浪不曾間斷，同城的快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）近日更傳出有意轉戰湖人執教詹姆斯（LeBron James），但最終卻遭到知情人士勸退；不過瑞佛斯在今天受訪時表示，自己並沒有離開快艇的打算，除非老闆鮑默（Steve Ballmer）希望他走。

湖人本季在獲得詹姆斯助拳後，傷兵與內部不和傳聞不斷，導致多次傳出總教練華頓（Luke Walton）帥位不保的消息，而詹姆斯的前騎士教練泰隆魯（Tyronn Lue）、前公鹿主帥基德（Jason Kidd）都被美國媒體點名是可能的接替人選。

此外，同城的快艇主帥瑞佛斯，更遭到美國媒體爆料有意轉戰湖人，不過最終卻遭到勸退，原因就在於詹姆斯生涯並未有與「名教頭」合作的經驗，甚至還傳出詹姆斯對此相當抗拒。

不過在今天出戰溜馬賽前，瑞佛斯也出面否認這樣的傳聞，「我目前有工作，湖人也還有總教練坐鎮，我可以對外聲明，我哪都不會去，我想就這樣一直待在快艇，直到老闆希望我離開。」

瑞佛斯指出，雖然過去與球團簽約時有附帶跳脫條款，不過在他與老闆鮑默的共識下將此條款取消，「我希望在這邊待很長一段時間，最終目標就是帶領快艇奪得總冠軍。」