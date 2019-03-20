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NBA／用湖人三新星換戴維斯 布萊恩：肯定支持

2019-03-20 09:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

洛杉磯湖人在幾乎已確定放棄爭取季後賽資格的情況下，今年夏天的戰力異動將是在所難免，而退役湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）在近日受訪時表示，如果湖人有意追求紐奧良鵜鶘當家球星戴維斯（Anthony Davis）加盟，就應該傾盡全力去爭取，他也將會全力支持。

湖人在今年交易大限前就一度有意爭取戴維斯加盟，不過最終兩球團鬧得不歡而散，湖人更因為交易籌碼曝光導致內部紛爭不斷，被認為是他們在下半季表現變得荒腔走板的主因之ㄧ。

而在湖人幾乎已放棄爭取季後賽資格的情況下，布萊恩在近日受訪時就直言，如果湖人真想得到戴維斯助拳，就應該放手一博，「庫茲瑪（Kyle Kuzma）、鮑爾（Lonzo Ball）和英格倫（Brandon Ingram），這三人能夠比戴維斯更好嗎？我認為戴維斯是世界上最優秀的球員之一，不僅是在現役球員中，在歷史上也是。」

布萊恩認為，湖人甚至該不惜交易出這三名年輕潛力球員，來爭取戴維斯加盟，「如果你能有機會得到戴維斯，就應該去做，雖然他們有三名潛力球員，也很努力在打球，並值得球隊培養，但如果要把他們當作籌碼交易戴維斯，我肯定支持。」

湖人目前距離西區第8名的快艇已經有近10場勝差，可能在近日就成為西區第5支遭到淘汰的球隊，而布萊恩也不諱言的表示，或許詹姆斯（LeBron James）要等到下個賽季才有機會帶領湖人挺進季後賽。

湖人戴維斯布萊恩
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