WSBL／終於贏了！ 台元首退電信

2019-03-19 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



台元中鋒蔡佩真（右三）的關鍵中距離，助隊本季首勝電信。記者余承翰／攝影 分享 facebook 台元中鋒蔡佩真終場前26秒的關鍵中距離，助隊以59：54本季首度擊敗中華電信隊，避免5次交手遭「橫掃」，也是送給今天壽星蘇苡瑈的最好生日禮物。

台元去年打下例行賽第2，取得冠軍戰挑戰衛冕軍國泰人壽機會，今年和去年獲得第3名的電信交手卻1勝難求，前4次對決都吞敗，也使電信確定搶下本季例行賽第2，相隔1季再有機會爭冠。

兩隊今天本季最後碰頭，電信首節18：14領先，半場也握有31：26優勢，但台元第三節靠卓敬、蘇苡瑈聯手一度扳平比數，第四節更在彭曉彤快攻取分下反超，加上最後26秒蔡佩真中距離破網將分數拉到57：54，林宛瑜最後3.16秒再2罰得手，助隊以5分差扳倒傷兵滿盈的電信。

台元昨天和國泰拉鋸戰中敗北，今天把握住機會，教頭周泓諭說：「我們實力有在那，是調整沒做好，大家都說我依賴老的，但真的也要靠她們大姊，來帶年輕人成長。」

今天決勝關頭，台元就把「鎮隊三寶」劉君儀、蔡佩真和陳萓峰同時擺上場，蔡佩真的13分是台元今天唯一得分兩位數的球員，林宛瑜和彭曉彤各9分，陳萓峰也贊助8分。

電信上循環傷了後衛黃虹瑛，前鋒劉嘉瑋昨天又左膝受創，加上練球受傷的謝佩君，全隊只剩9名可用之兵，今天黃湘婷雖繳出14分、14籃板，黃郁婷也貢獻11分，卻沒能守住領先。