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NBA獨行俠致敬Dirk Nowitzki榮登NBA得分排行榜第6名今日十大好球 (3月19日)

NBA／破張伯倫得分紀錄 諾維茨基曾以為無望

2019-03-19 19:05聯合報 記者林宋以情╱即時報導

本季前26場因腳踝傷勢缺陣，獨行俠明星中鋒諾維茨基（Dirk Nowitzki）一度以為自己無緣登上史上得分第六寶座，所幸傷癒復出後逐漸加溫，今日對鵜鶘攻下8分、2助攻、1籃板，生涯累計31424分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的31419分紀錄。

諾維茨基僅用兩次出手就完成紀錄，上半場倒數8分35秒藉著中距離跳投，正式擠下張伯倫躍居史上得分第六，僅次賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）。

「能夠在前兩投就達成紀錄感覺很棒。」40歲的諾維茨基上季末左腳踝動刀，本季直到12月才復出賽場，一度以為自己無望達成紀錄。

諾維茨基表示，開季前距離紀錄有兩百逾分差距，但季末遭逢傷勢，特別是復原進度緩慢，直到兩周前才真正找回比賽感覺，球隊也希望他大膽出手，「我也不斷鞭策自己，很努力想要達成紀錄，這一刻感覺非常美妙。」

超級新人唐西奇（Luka Doncic）此役完成第五次大三元創下隊史菜鳥紀錄，他恭喜諾維茨基，「實至名歸，他的過往成就無懈可擊，這個紀錄對他更是特別。」

諾維茨基張伯倫詹姆斯
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