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尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00梁起華

紐約尼克隊18日晚間在多倫多打客場，又再一次的被暴龍隊撕咬的不成「隊形」，比賽在進入下半場後變成板凳大賽。不過尼克隊前一天17日下午在自家卻打了一場漂亮的球賽，以一分之差將勝利留在麥迪遜廣場花園(MSG)。

紐約的職業球隊過去一陣子相當混亂，球迷也跟著浮躁，雖然18日晚大敗多倫多 ，但17日那一場擊敗湖人隊的比賽，勉強可以將球迷的肝火給下降一些許。

漢佐尼亞(中)這個關鍵的火鍋救了尼克一命，以1分之差打敗湖人後中止8連敗，避免他...
漢佐尼亞(中)這個關鍵的火鍋救了尼克一命，以1分之差打敗湖人後中止8連敗，避免他們本季內第二度朝18連敗邁進，但恐怕最後還是會以爐主身份收場。 美聯社
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看看最近鳳凰城太陽隊，一連串打掉湖人隊、金州勇士、密爾瓦基公鹿、紐奧良鵜鶘隊等，硬是吐了一口火氣。芝加哥公牛隊也是，在2月中旬起，先是拿了個三連勝後，又拿個二連勝。當然上述兩隊就和尼克隊一樣，已經遭到淘汰，但至少他們的球迷不絕望，進了球場可以看看主將布克(Devin Booker)豪奪40分。或看扣籃王拉文(Zach Lavine)飛天遁地。球隊不贏球沒關係，至少有個看點。

其實球迷….或說更精確地說是紐約的球迷要的真的不多，勝利都不敢想，就只是要那個「態度」罷了，但偏偏紐約的球隊連這一點都做不到。先是尼克隊在1月底將台柱波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis) 和小哈達威(Tim Hardaway Jr.) 給交易出去，這已讓不少紐約球迷不爽了；結果上周初職業美足的紐約巨人隊居然破天荒的，將天分洋溢的接球員小貝克漢(Odell Beckham Jr.，以下簡稱OBJ)也給送至克里夫蘭布朗隊。OBJ在紐約體育界的地位遠比波爾辛吉斯等來的重要，把紐約體育界的看板人物給送走，真的讓紐約廣大體育迷為之悲傷。

波爾辛吉斯本來是尼克重建中的基石與球隊的看板球星，竟然隨意就把他換掉，後來連中鋒...
波爾辛吉斯本來是尼克重建中的基石與球隊的看板球星，竟然隨意就把他換掉，後來連中鋒康特也任意砍掉，尼克高層的作為完全是意氣用事。 美聯社資料照片
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在這混亂的時候，尼克隊又發生了老闆趕球迷的事件，3月9日尼克在迎戰沙加緬度國王隊時，一名球迷在觀眾席上對著要離席出場的尼克隊老闆杜蘭(James Dolan)叫囂，要杜蘭把球隊賣掉算了，杜蘭一氣之下，下令對此球迷發出逐客令，並且永世不能再到花園球場看球，這件事在紐約引起軒然大波，議論紛紛。媒體甚至起了所謂的「花園規定」(Garden’s Rule)，調侃杜蘭的度量如此之小。「原來逛花園時，是不能嗆花園老闆的….」

其實紐約各界包含媒體在內，已有不少聲浪紛紛希望杜蘭能將尼克隊給賣掉，原因無他，杜蘭接手尼克隊管理經營權20餘年，在他任內期間，尼克隊敗多勝少、管理方面一直沒做好，季後賽鮮少沾邊，讓球迷相當氣餒。這已經不是第一次有球迷或其他人士在公開場合對杜蘭叫囂了，其實身為球隊經營者，他應該警覺到了，甚至在尼克對戰績打好之前，他應該避免在太曝光的情況下出現。

尼克老闆杜蘭(左)連知名球星歐克利(右)都能不客氣趕出球場，這次趕走一個球迷只是...
尼克老闆杜蘭(左)連知名球星歐克利(右)都能不客氣趕出球場，這次趕走一個球迷只是小菜一碟。 美聯社資料照片
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尼克目前的算盤是清出大量薪資空間、將戰績盡量打爛一點，一方面準備迎接目前NBA檯面上如杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)的明星大球員、另一方面希望在選秀會上能選個狀元威廉森(Zion Williamson)，然後形成一個全新三角、從下一季重新出發……..算盤打的是不錯，但是真的能如願以償嗎？

首先是選秀的問題，不管是戰績第一爛、第二爛或第三爛，按目前最新的樂透制度，尼克隊抽到狀元籤的機率就只有14%，即使第四爛的球隊，抽中狀元籤的機率也有12.5%，所以尼克隊要想拿到票房保證的威廉森還未定是包票，需要運氣。

再者，紐約的確是個大市場，照理來說大牌球員應該是嚮往的。不過，過去幾年大牌球員如詹姆斯(LeBron James)和第一次轉隊的杜蘭特、控球教科書保羅(Chris Paul)等都沒選擇去紐約。紐約目前的環境是球場上打的爛、球場外氣氛差、媒體與球迷一肚子氣。杜蘭特與厄文是否能成紐約行其實都還是問號。

尼克希望抽到狀元籤選進威廉森，然後再簽下杜蘭特+厄文，這樣至少可以重現2012-...
尼克希望抽到狀元籤選進威廉森，然後再簽下杜蘭特+厄文，這樣至少可以重現2012-13球季的榮光！ 美聯社
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杜蘭特在今年球季好幾次因為有記者問他是否來紐約的問題，搞得他心煩，已與媒體發生口角。「惡漢」球評巴克利(Charles Barkley)也不看好兩位明星球員在紐約合體。過去這些年來，大牌自由球員在選擇球隊時的傾向是「奪冠潛力第一、金錢次之」。尼克隊過去這兩三年不但把戰績打差了，也損了招牌，任何大牌自由球員在做考慮的同時，除了金錢之外，其實並沒有太多的吸引力。

尼克隊在過去20年在自由球員市場方面其實操作的並不好，2001年與當時的台柱射手休士頓(Allen Houston)簽了史上肥約，6年1億美金，結果只打了兩年好球，第三年與第四年因傷打打停停，最後乾脆宣布退休，第五年與第六年白浪費了。

2005年時又和當時以為會是中流砥柱的「肥版」柯瑞(Eddie Curry)簽了6年6000萬的合約，結果後來不但柯瑞一直無法減重，最後還發現柯瑞根本就有心血疾病，總計6年合約只打了3年球，另外3年胖到無法上場打球，那3年柯瑞打球的日子，尼克隊都是居東區墊底或是倒數。明年尼克隊要在自由球員市場上做大買賣，真的要以前車之鑑。

尼克過去由藍道夫(左)、柯瑞(中)、克勞佛(右)、馬布里打造出的理想中黃金陣容，...
尼克過去由藍道夫(左)、柯瑞(中)、克勞佛(右)、馬布里打造出的理想中黃金陣容，後來證明是一場大失敗。 歐新社資料照片
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美國東岸有四大體育重鎮，撇開首都華府不說，波士頓在過去20年從美足、棒球、籃球到冰球真的是春風得意、呼風喚雨。古都費城雖不如波城，但美足、棒球、冰球和籃球也不含糊，尤其過去一兩年，七六人隊和費城人隊一片奮起向上、星星向榮之勢。這在紐約球迷看真的是又羨慕、又心急。球迷花錢買票到MSG看不到球星、只看敗戰，看到不成材的老闆經過，怎麼不氣、不叫囂呢？

尼克

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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