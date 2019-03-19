NBA／本季最遠一球 柯瑞：出手就有預感會進

2019-03-19 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



命中本季最遠一球，柯瑞說出手後就有預感會進。 美聯社 分享 facebook

衛冕軍勇士隊今天雖以105：111敗給馬刺隊，但當家球星「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）第一節投進聯盟本季最遠的壓哨進球，成比賽的精采鏡頭。

這記長達61呎的進球，不但是柯瑞本季投進最遠的「Logo shot」，根據美國《ESPN》紀錄，也是聯盟2018到19球季的最遠進球。

驚奇一擊前，柯瑞多次外線出手都落空，不料第一顆進球就是難度、運氣十足的超大號三分球，但主角透露，當球一離手，他就有進球預感。

「我不會妄想，但每次出手，我都覺得會進球。」柯瑞表示，通常是出手當下就會有感覺，「有些會進，有些不會，很接近，不管如何，那球感覺就很好，進球後我才跑起來，這是很酷的結束一節的方式，我也希望我們是贏球一方。」

這球也是柯瑞生涯在例行賽的最遠進球，他另曾在2015年季後賽投進過62呎的超遠三分球，只是他今天外線出手18次只中6，雖有25分、7籃板和8助攻，球隊仍沒擋下馬刺近期的連勝旅程。

從2009到10球季迄今，聯盟只有4位球員曾不只一次投進超過50呎的大號外線，柯瑞連同今天已有4球，追上藍道夫（Zach Randolph），並列聯盟20年來最多，傳奇球星米勒（Andre Miller）也有3球紀錄。