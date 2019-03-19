引爆國泰NBA3x 傳奇3分球王路易斯28日登台

2019-03-19 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



效力過西雅圖超音速、魔術隊、巫師及熱火隊的傳奇3分球王路易斯，即將來台為國泰NBA 3X造勢。 歐新社 分享 facebook

舉辦邁入第九年的國泰NBA 3x，今夏再度引爆全台。5月賽事開打前，NBA傳奇3分球王路易斯（Rashard Lewis）在3月底率先登台為活動暖身，並將深入校園，造訪政治大學以及甫拿下HBL女子組冠軍金盃的南山高中，31日舉辦球迷見面會，與球迷相見歡。

國泰金控自2011年起與NBA合作三對三籃球賽，至今近十年歷史，今年國泰NBA 3x將增添不同樣貌，首度新增高中菁英組，將邀請HBL前八強菁英學校參賽，加上原有的公開組、挑戰組，增添比賽精采度，賽事更加入嘻哈元素，打造專屬國泰NBA 3x文化。

效力過西雅圖超音速、魔術隊、巫師及熱火隊的傳奇3分球王路易斯，生涯三度闖進NBA總冠軍賽，2013年助熱火高捧總冠軍，他生涯三分球命中數達1787顆，高居NBA史上第16名。

路易斯預計於3月28日抵台展開旋風行程，29日出席國泰NBA 3x記者會，隔日前往政大，與政大明星隊互動，晚間轉往南山高中擔任女籃客座教練，31日NBA Store舉辦球迷見面會，台灣球迷有望一睹神射風采。

今年預賽依舊維持六區賽事 ，自5月4日起至6月23日於台北、新竹、桃園、台中、台南、高雄六地巡迴開打，各區優勝隊伍將可進入7月份的全國總決賽， 最終優勝的 男、女冠軍隊伍將可以獲得美國NBA 圓夢之旅的獎勵，感受最原汁味的NBA體驗。