NBA／湯瑪斯首戰前東家 金塊多點開花退綠衫軍

2019-03-19 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



金塊湯瑪斯首度迎戰老東家波士頓塞爾蒂克。 路透 分享 facebook

丹佛金塊今天帶著後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）首度迎戰老東家波士頓塞爾蒂克，雖然他僅替補出賽七分鐘且未拿下任何分數，但金塊靠著全隊七人得分上雙的多點開花攻勢，以114：105擊敗塞爾蒂克。

湯瑪斯在2017年幫助塞爾蒂克闖進東區冠軍賽後，季後卻意外遭到球隊交易到克里夫蘭騎士換回厄文（Kyrie Irving），一度引發軒然大波，在過去一年多來因傷打打停停的情況下，湯瑪斯總算在今天獲得在波士頓出戰前東家的機會。

塞爾蒂克球團也在賽前播放影片向湯瑪斯致敬，主帥史蒂文斯（Brad Stevens）說：「能夠與他相見讓我感到相當開心，毫無疑問他會受到球迷向他的致敬，我很確定大家看到他時都會相當激動，他總是熱愛贏球，希望讓自己的球隊變得更好，我對於他的感謝無以言表。」

湯瑪斯在首節後段替補上陣時，塞爾蒂克球迷也起立鼓掌致敬，不過已經開始為季後賽進行調整的金塊，並未給復出後表現不如預期的湯瑪斯太多上場時間，他僅替補上陣七分鐘，出手兩次都未能命中，僅留下兩助攻記錄。

不過西區排名第二名的金塊，則是展現多點開花的攻勢，不僅先發五人得分皆來到雙位數，其中以中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的21分13籃板7助攻表現最佳，替補上陣的克雷格（Torrey Craig）和莫里斯（Monte Morris）也分別有13分與11分進帳。

反觀塞爾蒂克主控厄文雖然拿下全場最高的30分，但在第四節拉鋸階段卻沒有其他球員挺身而出，讓塞爾蒂克遭到金塊拉開比分差距，終場以9分差距中止2連勝，金塊則是收下4連勝。