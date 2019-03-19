親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

NBA／林書豪替補強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點

運動筆記2019南橫超馬，人生60才開始！寶二水庫半馬. 沒有獎金的話，跑回去！
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA焦點球員- Cedi Osman (3月19日)精彩演出- Dirk Nowitzki 生涯總得分躍居史上第6 (3月19日)

NBA／選美國隊最佳五人 布萊恩拱喬丹未選詹姆斯

2019-03-19 09:40聯合報 記者劉肇育╱即時報導

歐新社
歐新社
分享

前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）近來以全球形象大使身份出席2019年世界盃男籃賽抽籤儀式，過去曾幫助美國隊拿下過兩屆奧運金牌的他，在媒體簇擁下選出心目中的美國隊歷史最佳五人，不過名單中並未包括他自己以及詹姆斯（LeBron James）等任何現役球員。

將在8月底於中國大陸8座城市開打的世界盃男籃賽，日前於上海舉行抽籤儀式，而身為本屆賽事全球形象大使的布萊恩也與大陸籃協主席姚明一同出席活動，他表示，能夠以形象大使而非球員的身份來到大陸參加世界盃相關活動，讓他感到相當興奮，「我每年夏天幾乎都會來這邊，但這次我代表的是國際籃球總會， 這讓我感到相當激動。」

從1950年就開始舉行的世界盃（過去名為世錦賽），美國隊共拿下5屆冠軍，不過布萊恩強調雖然現在的美國隊依舊強勢，但仍舊有被打敗的機會，「現在的美國隊依舊很好，球員間也彼此熟悉，而且自從幾年前我們被擊敗後，不斷的在檢討並找出問題，這讓我們明白為彼此而戰的重要性，雖然要打敗美國隊仍有難度，但其他球隊仍是有機會辦到這一點。」

當被問到美國隊歷來最佳先發球員時，布萊恩則選擇了3名「夢一隊」成員喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）以及兩大傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並未把自己與詹姆斯選入其中。

布萊恩與詹姆斯過去曾帶領美國隊拿下2008年北京奧運與2012年倫敦奧運金牌，其中布萊恩生涯代表國家隊出賽26場未曾吞過任何敗績，而詹姆斯則是又參與2004年雅典奧運以及2006年日本世錦賽銅牌。

布萊恩詹姆斯世錦賽
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

NBA／總得分超越張伯倫 諾維茨基居史上第6

2019-03-19 09:05

NBA／隔一年半返波士頓 湯瑪斯沒有恨只有愛

2019-03-19 09:04

NBA／快艇板凳暴徒絕殺 被虧最弱慶祝動作

2019-03-18 23:38

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／今日戰績表 熱火捕蜂穩住東區第八

2019-03-18 16:02

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

NBA／威廉斯大號三分絕殺籃網 快艇近8戰7勝

2019-03-18 12:50

NBA／遭爐主尼克橫掃 詹姆斯稱兩隊半斤八兩

2019-03-18 12:29

NBA／生涯第一次 衛少16次技術犯規遭禁賽1場

2019-03-18 11:46

NBA／字母哥生涯新高52分不夠 76人扳倒公鹿

2019-03-18 10:06

NBA／連尼克都輸！ 詹皇絕殺失手湖人慘遭橫掃

2019-03-18 08:54

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

草根英雄崛起 你不該忽視的溜馬

2019-03-16 06:01

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

2019-03-19 09:52

NBA／遭爐主尼克橫掃 詹姆斯稱兩隊半斤八兩

2019-03-18 12:29

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

NBA／字母哥生涯新高52分不夠 76人扳倒公鹿

2019-03-18 10:06

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

HBL／2020決賽續攻蛋 索票方式再討論

2019-03-18 11:03

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／威廉斯大號三分絕殺籃網 快艇近8戰7勝

2019-03-18 12:50

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

NBA／總得分超越張伯倫 諾維茨基居史上第6

2019-03-19 09:05

中職十年／龍隊3連霸解散 虎隊鳥比人多也再見

2019-03-18 13:58

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

MLB／兩大工具人卡位 林子偉開季大聯盟難度高

2019-03-18 10:37

中職七年／放水傳聞毀形象 鷹俠百轟史上第一人

2019-03-18 10:57

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

季前分析／兄弟新秀養成中 奪冠希望在下半季

2019-03-19 07:00

中職九年／洪瑞河喊再賭就解散 怪力男當三冠王

2019-03-18 12:58

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28

中職八年／兩聯盟惡性競爭 另類產物二代鷹爭霸

2019-03-18 11:58

MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

MLB／哈維有望再起 扛天使開幕戰先發機會大

2019-03-18 10:02

自由車／環台賽19日進東勢 台3線交管

2019-03-18 14:36

羽球／戴資穎當新品試吃員 邀穎粉一起帥起來

2019-03-18 22:36

印地安泉網賽／3盤退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15

中職／史博威控球不OK 猿熱身賽墊底

2019-03-18 23:58

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

NBA／生涯第一次 衛少16次技術犯規遭禁賽1場

2019-03-18 11:46

MLB／馬林魚先發未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29

MLB／塞爾再扛開幕戰先發 紅襪教頭：容易的決定

2019-03-18 10:44

MLB／一朗秀雷射肩 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

HBL／苗栗家扶嬌娃李吟娸 奪冠軍戰MVP

2019-03-19 00:15

MLB／教頭春訓在幹嘛？ 59歲法蘭柯納挑戰跳傘

2019-03-18 12:06

NBA／今日戰績表 熱火捕蜂穩住東區第八

2019-03-18 16:02

印地安泉網賽／從外卡到冠軍 加國菜鳥封后寫驚奇

2019-03-18 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top