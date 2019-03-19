NBA／選美國隊最佳五人 布萊恩拱喬丹未選詹姆斯

2019-03-19 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



歐新社 分享 facebook

前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）近來以全球形象大使身份出席2019年世界盃男籃賽抽籤儀式，過去曾幫助美國隊拿下過兩屆奧運金牌的他，在媒體簇擁下選出心目中的美國隊歷史最佳五人，不過名單中並未包括他自己以及詹姆斯（LeBron James）等任何現役球員。

將在8月底於中國大陸8座城市開打的世界盃男籃賽，日前於上海舉行抽籤儀式，而身為本屆賽事全球形象大使的布萊恩也與大陸籃協主席姚明一同出席活動，他表示，能夠以形象大使而非球員的身份來到大陸參加世界盃相關活動，讓他感到相當興奮，「我每年夏天幾乎都會來這邊，但這次我代表的是國際籃球總會， 這讓我感到相當激動。」

從1950年就開始舉行的世界盃（過去名為世錦賽），美國隊共拿下5屆冠軍，不過布萊恩強調雖然現在的美國隊依舊強勢，但仍舊有被打敗的機會，「現在的美國隊依舊很好，球員間也彼此熟悉，而且自從幾年前我們被擊敗後，不斷的在檢討並找出問題，這讓我們明白為彼此而戰的重要性，雖然要打敗美國隊仍有難度，但其他球隊仍是有機會辦到這一點。」

當被問到美國隊歷來最佳先發球員時，布萊恩則選擇了3名「夢一隊」成員喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）以及兩大傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並未把自己與詹姆斯選入其中。

布萊恩與詹姆斯過去曾帶領美國隊拿下2008年北京奧運與2012年倫敦奧運金牌，其中布萊恩生涯代表國家隊出賽26場未曾吞過任何敗績，而詹姆斯則是又參與2004年雅典奧運以及2006年日本世錦賽銅牌。