NBA／隔一年半返波士頓 湯瑪斯沒有恨只有愛

2019-03-19 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湯瑪斯穿上金塊球衣後首度回到波士頓出戰老東家，又成為焦點話題。 美聯社 分享 facebook

在前年被「綠衫軍」塞爾蒂克交易出去後，丹佛金塊後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）今天首度回到波士頓出戰老東家，雖然雙方過去因為交易問題一度撕破臉，但湯瑪斯在賽前受訪時強調，回到波士頓仍讓他有回家的感覺，對於當年的事情自己也早已沒有怨言。

塞爾蒂克在2017年將幫助球隊挺進東區冠軍賽的功臣湯瑪斯，交易到克里夫蘭騎士換回現任主控厄文（Kyrie Irving）一度引發強烈反對聲浪，甚至遭到各界貼上「無情無義」的標籤，不過湯瑪斯在事發後不僅坦然接受這個結果，也鮮少在公開場合攻擊前東家。

在過去一年多來因傷缺席了多數賽事後，湯瑪斯今天總算如願回到波士頓出賽，且不僅賽前塞爾蒂克球團特別播放影片向他致敬，比賽過程中球迷更是送給湯姆斯滿滿的掌聲。

對於歷經波折後再度回到波士頓，湯瑪斯說：「能回到這邊總是很棒，因為這就像是家一樣，能見到那些熟悉的面孔，讓我感覺到真正的愛，這個球場總是處處中滿愛，我曾在這裡付出過一切，這也是為什麼這裡對我如此重要的原因。」

雖然在離開塞爾蒂克後籃球路變得更加顛簸，但湯瑪斯強調自己並不怨恨塞爾蒂克的任何人，自己也很有信心能找回全明星級身手，「我感覺自己現在身體狀況很好，欠缺的只是機會，如果我有機會，我會做好充足準備，盡可能的利用它展示自己的能耐。」

在二月中復出後的前九場比賽，湯瑪斯僅繳出一張平均8.6分、投籃命中率3成73的不及格成績單，讓他在球隊的地位岌岌可危，不過與湯瑪斯有不錯交情的金塊主帥馬龍（Michael Malone）說：「我知道這邊的球迷會給他應得的對待，在這邊他也將會享受一個激動人心的夜晚。」