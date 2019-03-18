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NBA／買犯失敗全場0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

善於「買犯」的哈登竟然全場都沒有站上罰球線，前一次有此情形已是2年前！ 美聯社
善於「買犯」的哈登竟然全場都沒有站上罰球線，前一次有此情形已是2年前！ 美聯社
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火箭隊今天靠著保羅（Chris Paul）25分、10助攻領軍，率隊以117：102擊敗灰狼隊，卡佩拉（Clint Capela）20分、13籃板，哈登（James Harden）也有20分、10助攻的貢獻，不過數據上出現亮點，哈登全場都沒有站上罰球線，上一次例行賽他沒能要到犯規站上罰球線已是2015年1月2日對戰鵜鶘隊的時候。

近年來外界對哈登的評價都是他極高的「買犯」功力，也讓其他球隊的球員在防守他時，頻頻吃到苦頭，本季哈登更是獲得高達735次罰球機會，而他成功罰進644球。

今天火箭在主場迎戰灰狼，半場打完僅領先1分，不過易籃後火箭外線甦醒，團隊單節共轟進10顆三分球，趁勢擴大領先分差，最終收下勝果，對此哈登賽後表示，球隊只是打出侵略性，「我們想在攻防兩端打得更有侵略性，讓對手出手難度提高，我們在第三節做到了。」

哈登繼續說：「我們要努力在這個基礎上繼續進步，我們還有12場比賽讓我們做到這些，我們在努力進步。」

不過此役哈登上場32分鐘，得到20分、2籃板、10助攻、1抄截，不過數據上出現一大亮點，就是這場比賽哈登沒有一次站上罰球線，對此哈登不以為意，認為球隊贏球才是最重要的，「我們贏了，這（有沒有罰球）不重要。」除了2015年的例行賽外，哈登也曾在2016年4月16日季後賽對陣勇士隊的比賽中沒有獲得罰球機會。

哈登灰狼勇士
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