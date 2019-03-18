NBA／遭爐主尼克橫掃 詹姆斯稱兩隊半斤八兩

2019-03-18 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹姆斯絕殺遭漢佐尼亞封阻，賽後懊悔跪地（圖右）。 美聯社 分享 facebook

湖人隊今天遭聯盟「爐主」尼克隊以124：123擊落，成為本季唯一被尼克「橫掃」的球隊，絕殺出手被封阻的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）無奈說，就算球隊勝場數遠超過尼克，但處境都是無緣季後賽、半斤八兩。

今天落敗使湖人戰績來到31勝39敗，和上季打完70場的勝敗一模一樣，且上季紫金軍團還沒迎接「小皇帝」降臨；湖人僅4成43的勝率，也成詹姆斯在騎士隊菜鳥球季35勝47敗後的最慘戰績。

詹姆斯今天攻下全場最高33分，但第四節15投僅4中，根據美國《ESPN》數據統計，單節11次失手是詹姆斯生涯最差。

湖人原本有大好機會贏球，第四節剩下3分45秒時，詹姆斯的進球率隊取得122：111領先，不料尼克的成功防守讓湖人最後6投都失手，詹姆斯包辦其中4球，包括最後2.3秒的絕殺出手也遭漢佐尼亞（Mario Hezonja）封阻，連籃框都沒碰著。

被聯盟戰績最差的尼克「橫掃」，詹姆斯坦言，最後一擊的確有被影響，但也自責發揮不夠、沒能打進更多球來幫助球隊，現在球隊狀況和尼克看來沒差多少。

「他們和我們的記錄有什麼差別呢？都是兩支無緣季後賽的球隊，所以並沒什麼不同。」詹姆斯說，自家球隊勝場數的確比尼克多，但都被擋在季後賽之外，如此一來勝場多幾場並沒差別。

尼克今天獲勝後，戰績不過14勝56敗，仍是聯盟最差。

詹姆斯全場三分球6投盡墨，讀秒階段兩次選擇長距離出手也被討論，不過湖人教頭華頓（Luke Walton）力挺自家球星，他表示詹姆斯是史上最佳球員之一，有足夠的解讀比賽能力，有權利選擇出手的時機和方式。