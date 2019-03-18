NBA／字母哥生涯新高52分不夠 76人扳倒公鹿

2019-03-18 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



安戴托昆波狂轟生涯新高52分，但勝利卻是由76人帶走。 美聯社 分享 facebook

公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和76人隊禁區大將安比德（Joel Embiid）今天上演飆分大戰，安戴托昆波狂轟生涯新高52分，但勝利卻是由76人以130：125帶走，攻下40分的安比德霸氣說，這就是球隊以行動證明實力的宣示。

「就戰績來說，他們（公鹿）是聯盟現在最好的隊伍，也是東區第一，我覺得我們必須有所作為，必須拿下這場勝利。」另抓下15籃板的安比德說。

公鹿是聯盟目前唯一勝場數超過50場的隊伍，暫居東區第3位的76人也提前拿到季後賽門票，今天兩軍碰頭成雙方球星的個人秀，安戴托昆波上半場雖遭封鎖，13投5中拿17分、7籃板，但下半場火力全開，13投只失手3次、轟進35分。

總計安戴托昆波全場26投15中，包括8投3中的三分球，加上21罰只失手2球，生涯首度轟破50分，隊友米道頓（Khris Middleton）讚說「希臘怪物」是球隊核心，幾乎率隊拿下勝利，「他破壞禁區，外線進球，進入很好的節奏，有很特別的一晚，不幸的是我們在他的生涯紀錄夜沒能獲勝。」

安比德今天接下看守「希臘怪物」挑戰，雖遭對手轟下生涯新高，他認為上半場球隊仍做得不錯，「下半場他（安戴托昆波）逐漸進入狀況，真的很難守。」不過安比德第四節獨拿18分，巴特勒（Jimmy Butler）全場27分也有15分集中在決勝節，加上瑞迪克（JJ Redick）贊助19分，守護住76人勝利。

這也是安比德本季第5度得分超過40分，安戴托昆波也給予肯定，公鹿「一哥」說：「他是很難守的傢伙，他也是很好的防守者，很強壯，很難對付。」