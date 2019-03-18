NBA／連尼克都輸！ 詹皇絕殺失手湖人慘遭橫掃

2019-03-18 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湖人隊就算迎接「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加入，近幾個賽季的窘境卻沒能紓解，今天更在詹姆斯絕殺球被封阻下以123：124敗給聯盟「爐主」尼克隊，成為本季唯一被尼克「橫掃」的隊伍。

第四節剩下3分45秒時，詹姆斯的進球率湖人取得122：111領先，不料尼克的成功防守卻讓湖人接續只拿1分，詹姆斯最後2.3秒的絕殺出手也遭漢佐尼亞（Mario Hezonja）封阻，連籃框都沒碰著。

尼克教頭費茲戴爾（David Fizdale）透露，奪勝關鍵其實是不想太多，「要擊敗一個好球員，有時無法預期，而且你還要有些重要進球，因為你知道他們也會有所回應。」

詹姆斯今天的確攻下全場最高33分，外帶8助攻和6籃板，但受限尼克嚴防，第四節15投僅4中卻也是球隊落敗原因之一；除了漢佐尼亞賞給他關鍵火鍋，最後44秒喬丹（DeAndre Jordan）也送給「小皇帝」一次麻辣鍋。

漢佐尼亞並不居功，攻下17分、8籃板的他輕描淡寫說，詹姆斯只是幾球沒把握，「如果你說自己是讓他失手的原因，那你就是笨蛋。」

不過漢佐尼亞的確是尼克本季2戰橫掃湖人的關鍵球員，1月兩隊碰頭時，他第四節攻下10分，助隊119：112奪勝；連同他在內，尼克今天先發5人得分都達兩位數，終結近期的8連敗。

連同今天贏球，尼克本季勝場數不過14場，湖人就貢獻2場。