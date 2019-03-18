NBA／林書豪拿3分 暴龍遭活塞橫掃

2019-03-18 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雖然攻下全場最高33分，暴龍隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今天唯二的罰球失手卻是出現在終場前1秒，錯失再追近比數的機會，讓對手活塞隊以107：101拿下最近18戰的第14勝，且是完成本季對戰暴龍3戰「橫掃」。

排名居東區第2的暴龍已確定晉級季後賽，但本季遇到活塞卻沒輒，月初第2次碰頭戰到延長賽吞敗，今天就算三節打完取得84：78領先，卻遭活塞後來居上；佐蒙德（Andre Drummond）最後1分25秒兩罰俱中打破100：100平手僵局，接續又封下雷納德，讓隊友艾靈頓（Wayne Ellington）上籃放進保險分。

雷納德雖靠罰球線追分，但活塞禁區大將葛里芬（Blake Griffin）馬上進球回應，加上傑克森（Reggie Jackson）最後4罰俱中，雷納德最後1秒卻是兩罰都失手，決定了最後暴龍落敗戰果。

雷納德攻下33分外帶10籃板，因拇指傷勢缺賽12場的范弗利特（Fred VanVleet）復出首戰贊助17分，但球隊也少了主控羅瑞（Kyle Lowry），他因左腳踝扭傷連2場免戰；再次以先發身分出賽的「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）上場17分鐘，4投1中僅拿3分，另傳出3助攻和2籃板。

活塞除了葛里芬25分，佐蒙德15分、17籃板「雙10」，傑克森也贊助20分，賞給暴龍近7戰的第4敗。

活塞近10季從沒橫掃過暴龍，今天寫下隊史新頁，且活塞教頭凱西（Dwane Casey）正是暴龍前主帥，凱西去年還率暴龍在4次對戰橫掃活塞，本季棒打前東家，近兩年在兩隊對戰中保持個人的7戰全勝戰績。