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NBA／敗給太陽學教訓 勇士宰雷霆進季後賽

2019-03-17 23:37聯合報 記者林宋以情╱即時報導

上周慘敗給爐主太陽隊，勇士隊痛定思痛。在杜蘭特腳踝扭傷缺陣下，「浪花兄弟」柯瑞、湯普森包辦56分，全隊三分球命中率高達四成二情況下，110：88痛宰雷霆隊，成為西區首支晉級季後賽球隊。

柯瑞上半場就進帳19分，率隊半場取得18分領先，第三節再獨拿11分，他此役轟33分含5記三分球、7籃板、3助攻，湯普森挹注23分。

「輸給太陽打開我們的眼界。」教頭柯爾坦言，敗給太陽讓勇士上了一課，衛冕軍上周對太陽浪費半場16分領先，爆冷落敗，命中率奇差讓主帥直呼輸球不意外，如今球員有所警覺，客場連退西區強權火箭、雷霆，「還有馬刺等著我們。一但球員感到備受威脅，相對表現也會更出色。」

格林表示，無論是教練團還是球員，眼神都透出鬥魂，這樣的改變也來得正是時候，尤其剩下最後13場比賽，即時回神正好能迎接季後賽到來，「輸給太陽之後，每個人的眼神都不一樣了，眼神看得到專注。」杜蘭特的缺席也讓勇士更有團隊防守意識，他下役對馬刺有望歸隊。

雷霆球星衛斯特布魯克此役熄火，僅7分進帳，全場16投2中，三分球7投盡墨，加上團隊三成二命中率是本季最差，喬治攻下29分、13籃板也獨木難撐。

勇士雷霆柯瑞
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