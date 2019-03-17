SBL／台銀教頭：陳昱瑞是台灣籃球未來的keyman

2019-03-17 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



本季已與季後賽無緣的台銀隊，本周連兩場比賽都扮演「程咬金」角色，分別擊敗聯盟前段班的金酒及台啤隊。今天靠著SBL菜鳥陳昱瑞替補上陣繳出18分，加上團隊共轟進13顆三分球，讓暫居聯盟龍頭寶座的台啤踢到鐵板，對於子弟兵狀況日趨增溫，台銀主帥韋陳明直呼：「他是我們球隊的一塊寶。」

陳昱瑞在就讀國立體大時期，就展現出他強大的得分能力，也在大四那年帶領球隊奪下隊史首座UBA冠軍。轉戰SBL後，陳昱瑞狀況漸入佳境，近五場比賽都有雙位數得分貢獻，對此韋陳明認為，陳昱瑞是名自我要求極高的球員，其中最受到教練稱讚的不是他的得分能力，反而是防守，「他絕對是台灣籃球未來的keyman，他可說是我們球隊的一塊寶。」

除了陳昱瑞外，台銀洋將天使挹注19分、10籃板的「雙十」表現，張博勝、泰勒及陳順詳也都有雙位數貢獻，整場比賽一路壓著對手打；台啤則以洋將愛德27分最佳。