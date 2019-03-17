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HBL／林彥廷、高錦瑋奪個人獎 相約大學再同隊

2019-03-17 22:47聯合報 記者曾思儒╱即時報導

國三聯手打下JHBL男甲級冠軍，高錦瑋和林彥廷從花蓮自強國中一起加入能仁家商，今天在台北小巨蛋寫下同隊6年的完美句點，率隊以57：50力克南山高中，寫下隊史第二度「全勝封王」，兩人也各自拿下個人獎，並相約大學繼續當隊友。

摘下MVP的林彥廷感性說，高錦瑋第四節獨拿12分、全場15分表現是證明自己，「他一定有那個能力，得分乾旱時能跳出來。」

兩人從國中、高中一路攜手，默契沒話說，第四節能仁兩次進攻24秒到點前，都是高錦瑋妙傳給林彥廷第一時間「空中接力」放進球，從8強賽、昨天4強賽到今天冠軍戰，兄弟情深的大大擁抱畫面也沒少過。

高錦瑋笑說，MVP由林彥廷獲得他也開心，「這樣很好，我們就像國中一樣，他拿得分王，我做我喜歡的事情（助攻）。」帶著助攻王從HBL舞台畢業的他也提到，教頭林正明常說他是隊上最認真的球員，但在自己心目中，林彥廷更努力，「教練都沒提到彥廷，其實他比我還辛苦，重量都會自己加強，場上要做很多事，得分、衝搶籃板，很認真。」

林彥廷將3年來的成長歸功教練林正明，儘管3年來挨的罵沒少過，卻也在心態和技術磨練到另個層級，也期待大學和高錦瑋繼續攜手，創下更多榮耀回憶。

《107學年HBL個人獎項》

MVP：能仁 林彥廷／南山 李吟娸

籃板王／后：光復 喬楚瑜／普門 陳芷英

抄截王／后：南湖 周易暹／東泰 楊淑琄

助攻王／后：能仁 高錦瑋／永仁 連怡雯

阻攻王／后：光復 喬楚瑜／苗商 陳映慈

新人王／后：南山 陳力生／普門 連文鈴

精神總錦標：北一女中

高錦瑋獲得助攻王。記者余承翰／攝影
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南山女籃和能仁在107學年封后稱王。記者余承翰／攝影
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普門連文鈴（左）和南山陳力生獲得新人后和新人王肯定。記者余承翰／攝影
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能仁林彥廷（右）和南山李吟娸分別摘下男、女MVP。記者余承翰／攝影
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