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HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

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SBL／陳昱瑞狀況漸加溫 韋陳明：他是球隊一塊寶

2019-03-17 21:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

雖然已與季後賽無緣，台銀隊在剩餘的比賽中仍打出態度，今天靠著替補上陣的陳昱瑞4顆三分球攻下18分帶領下，以85：80擊敗暫居聯盟龍頭寶座的台啤隊，本季才加入SBL的陳昱瑞近5場都有雙位數演出的表現，主帥韋陳明賽後直呼：「他是我們球隊的一塊寶。」

台銀在3月8日不敵達欣隊後，也確定本季與季後賽無緣，當時韋陳明就表示，剩下的7場比賽仍要盡力去打，打出最佳表現呈現給球迷。而本周1日1戰的「主場日」，台銀都扮演「程咬金」角色，接連擊敗金酒隊及台啤，收下2連勝。

陳昱瑞近5場比賽都有雙位數得分貢獻，狀況日趨增溫，對此韋陳明給予陳昱瑞極大的評價，「他（陳昱瑞）是名字我要球極高的球員，他可說是我們球隊的一塊寶，我相信他絕對會是台灣籃球未來的keyman，尤其是在防守方面更勝於出手。」

此役有亮眼表現，陳昱瑞認為全隊的防守態度及強度都提升許多，不過第四節一度出現亂流，讓對手急起直追，在處理球方面還需要更細膩。

而台啤此役落敗後，與第二名的富邦隊僅剩0.5場勝場差，台啤總教練周俊三賽後說：「這場比賽讓我們學到非常棒的經驗，遇上台銀這樣的球隊，我們的年輕小將打得太溫柔，加上追分時刻出現過多失誤、外線手感不佳，導致這場的落敗。」

台銀隊陳昱瑞（右）此役替補上陣繳出18分。記者毛琬婷／攝影
台銀隊陳昱瑞（右）此役替補上陣繳出18分。記者毛琬婷／攝影
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台啤金酒周俊三
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