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HBL／新人后熱門7記三分彈 普門壓北一收季軍

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HBL／連文鈴單場7顆三分球 普門勝北一奪季軍

2019-03-17 14:18聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

HBL今天在台北小巨蛋由季軍戰先登場，普門中學靠著連文鈴單場投進7顆三分球，攻下全場最高的21分，以70比59擊敗北一女中奪得季軍。

普門中學連文鈴單場投進7顆三分球，攻下全場最高的21分。記者余承翰／攝影
普門中學連文鈴單場投進7顆三分球，攻下全場最高的21分。記者余承翰／攝影
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普門中學陳芷英（中）與北一女中田桂禎（右）爭搶籃板球。記者余承翰／攝影
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普門中學啦啦隊在場邊加油。記者余承翰／攝影
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普門中學陳芷英（中）面對包夾在外線跳投出手。記者余承翰／攝影
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普門中學連文鈴單場投進7顆三分球，攻下全場最高的21分。記者余承翰／攝影
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普門中學洪萱珈（中）命中三分球。記者余承翰／攝影
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普門中學以70比59擊敗北一女中奪得季軍，賽後向啦啦隊致謝。記者余承翰／攝影
普門中學以70比59擊敗北一女中奪得季軍，賽後向啦啦隊致謝。記者余承翰／攝影
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普門中學以70比59擊敗北一女中奪得季軍，賽後向啦啦隊致謝。記者余承翰／攝影
普門中學以70比59擊敗北一女中奪得季軍，賽後向啦啦隊致謝。記者余承翰／攝影
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普門中學教練廖哲億。記者余承翰／攝影
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普門中學陳芷英（中）面對包夾在外線跳投出手。記者余承翰／攝影
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