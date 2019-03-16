NBA／火箭險勝墊底太陽 哈登：要更穩定

2019-03-16 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



火箭隊在主控保羅輪休下，靠著「大鬍子」哈登攻下全場最高的41分，外帶9籃板、11助攻、6抄截、3阻攻的全能表現領軍，有驚無險以108：102擊敗西區墊底的太陽隊，也讓哈登賽後表示，球隊防守必須更穩定。主帥丹東尼則認為球隊近幾場比賽似乎有出現不夠專注的情況。

火箭近11場比賽中贏了10場，僅敗給暫居西區龍頭的勇士隊，不過昨天火箭在外線命中率不佳、全隊40投僅11中的情況下，面對墊底的太陽幾乎一路陷入苦戰，好在決勝節後段靠著哈登一人包辦球隊最後13分中的10分，加上太陽前鋒傑克森錯失兩罰，最終火箭在主場以六分差險勝。

儘管收下勝利，賽後丹東尼表示，球隊仍出現集中力不足的情況，「我們要更專注，雖然我們打得很努力，但還是犯了些錯誤。最近五場比賽，我們打得不夠專注，剩下的比賽我們必須保持專注，讓我們在季後賽有更好的機會。」