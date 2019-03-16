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世界盃男籃／抽籤結果出爐 衛冕軍美國分在E組

2019-03-16 20:33聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

世界盃男籃錦標賽的小組抽籤儀式今天晚間在上海舉行，身為本屆世界盃全球形象大使的「小飛俠」布萊恩Kobe Bryant）、大陸籃球協會主席姚明等人都親臨現場見證抽籤儀式，最後8個小組抽籤結果出爐，尋求3連霸的美國隊落在E組，將與土耳其、捷克與日本等隊同組在上海進行比賽。

今天抽籤儀式中，身為世界盃全球形象大使的布萊恩代表上一屆奪冠的美國隊將世界盃獎盃轉交給大陸籃協主席姚明。而根據國際籃球總會（FIBA）公布的抽籤規則，地主大陸隊身為種子隊，和世界排名前7名的球隊分落在8個小組，其餘24支球隊將會分為7個層級，平衡各小組的實力。

本屆世界盃將在8月31日至9月15日在大陸8座城市舉行，今天抽籤結果出爐，A組包含地主大陸外，還有委內瑞拉、波蘭、象牙海岸，比賽在北京舉行；在武漢舉行的B組賽事，則有阿根廷、俄羅斯、南韓、奈及利亞；在廣州舉行的C組，隊伍有西班牙、波多黎各、伊朗、突尼西亞；塞爾維亞、義大利、菲律賓及安哥拉所在的D組則在佛山進行。

剩下的4個分組，E組則有尋求3連霸的美國隊，另有土耳其、捷克、日本，4隊將在上海交手；在南京進行的F組有希臘、巴西、紐西蘭及蒙特內哥羅；G組則有法國、多明尼加、德國、約旦，比賽在深圳進行；最後在東莞舉行的H組則包含立陶宛、澳洲、加拿大及塞內加爾。

預賽前兩名晉級16強複賽，之後將再分成4組，複賽各組前兩名晉級8強，之後採取單淘汰對決，最後4強賽及冠、季軍戰都在北京舉行；而本屆世界盃將會和2020年東京奧運的參賽名額直接連動，有7支球隊將可以獲得直接晉級奧運的資格，剩下的4個名額則會透過資格賽產生。

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