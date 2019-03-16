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NBA／ 爽到球迷苦到球員 格林：罰款無濟於事

2019-03-16 13:15聯合報 記者林宋以情╱即時報導

衛斯特布魯克(中)日前在爵士被球迷污辱事件。 美聯社
衛斯特布魯克(中)日前在爵士被球迷污辱事件。 美聯社
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爵士隊球迷種族歧視羞辱雷霆球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），引發聯盟球星一致撻伐，勇士隊格林（Draymond Green）也對聯盟處置方式有意見，表示球迷經常踰矩，只是對球星罰款，並無濟於事。

衛斯特布魯克日前和爵士隊球迷起口角，遭判罰2萬5000美元，兩位種族歧視言論球迷則被爵士隊處於終生 禁止進場。由於聯盟無法約束球迷，球星面對球迷人身攻擊，除非擁有高EQ者能視若無賭，一旦與球迷槓上，球星往往得吃悶虧且收聯盟罰款，讓格林十分不滿。

格林表示，就自身經歷，踰矩的球迷不計其數，他不了解為什麼連成年人也會對別人的工作置喙，胡亂批評，在他看來這些舉動是十分笨拙，「非常瘋狂，我想這或許是人類的天性，也可能是他們想發洩生活中的不順遂。」

在聯盟中打滾七個球季的格林表示，聯盟的罰金制度只會讓球員的處境更為艱難，遭受的待遇更是每況愈下，球迷大可以口無遮攔，到場內對球員咆哮、咒罵發洩情緒，還無須負任何責任，球員卻得忍受被羞辱，否則就要遭罰金、禁賽，踰矩的球迷卻沒有任何損失，「聯盟如果一再處罰為自己辯護的球員，類似事件會層出不窮。」

格林爵士衛斯特布魯克
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