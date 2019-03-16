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NBA／三劍客轟61分擒國王 76人升東區第三

2019-03-16 12:07聯合報 記者林宋以情╱即時報導

76人恩比德做出搞笑表情。 美聯社
76人恩比德做出搞笑表情。 美聯社
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在東區名列第三的費城76人隊，今在主場迎戰前役遭塞爾蒂克逆轉且「背靠背」出賽的國王隊，球隊「三劍客」安比德（Joel Embiid）、巴特勒（Jimmy Butler）與西蒙斯（Ben Simmons）包辦61分，終場以123：114擊敗國王隊，續寫近期三連勝，戰績追上溜馬， 並且東區第三。

國王隊在前役對塞爾蒂克一度領先17分，無奈下半場慘遭逆轉，也是自1月8日之後， 月美村率首度掉出五成，今再碰上76人隊考驗團隊體能，上半場結束以4分差緊追在後，第三節巴恩斯（Harrison Barnes）的三分球一度超前比數，但76人隊隨後回敬10：2攻勢，瑞迪克（JJ Redick）倒數兩分鐘連下6分，幫助球隊帶著雙位數領先進入末節。

但末節還有懸念，國王隊在終場前追到4分差，所幸靠著安比德堅強防守，此役個人共得21分、17籃板，倒數兩分鐘先賞給考利史坦（Willie Cauley-Stein）麻辣鍋，再抄截成功，加上瑞迪克的三分彈、巴特勒跳投即時雨，率隊穩住勝果，國王教頭耶格（David Joerger）也坦言安比德末節兩次精彩防守致命。

前役對騎士隊休兵的巴特勒，此役繳22分、7助攻、6籃板，教頭布朗（Brett Brown）給予讚賞，「如果沒有他，我們沒辦法打出這場出色的比賽。」巴特勒也表示，經過休息後膝蓋已經不再疼痛，「雪已經退了，我們已經準備好炸翻聯盟。」

哈里斯（Tobias Harris）得19分、7籃板，西蒙斯18分、5助攻，國王隊巴恩斯（Harrison Barnes）、福克斯（DeAaron Fox）各進帳16分，巴恩斯另挹注6籃板，替補巴格利（Marvin Bagley III）15分、4籃板。

國王巴特勒塞爾蒂克
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