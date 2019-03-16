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NBA／詹皇缺陣 活塞賞湖人近8場第7敗

2019-03-16 10:31聯合報 記者林宋以情╱即時報導

儘管「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）日前表示季後賽機會雖然渺茫，但仍不放棄，不過湖人隊高層顯然早有答案，16日「背靠背」出賽底特律活塞，詹姆斯休兵作壁上觀，傷兵為患的湖人隊人手更加捉襟見肘，活塞隊以111：97擊敗湖人，送給湖人近八場的第七敗。

湖人隊與西區第八快艇有八場勝差，已和季後賽漸行漸遠，控制詹姆斯出賽時間也成為作戰方針，他在客場5連戰首役轟下36分，率隊擊敗公牛、中止五連敗，昨天不敵東區第二的暴龍，今天穿上西裝坐在場邊觀戰，也是他自2月2日後再度休兵，鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、錢德勒（Tyson Chandler ）與史帝芬森（ Lance Stephenson）也持續缺陣。

活塞隊於上半場就在佐蒙德（Andre Drummond）、加洛威（Langston Galloway）領銜下取得6分領先，盡管易籃後一度追到4分差，但活塞隊倒數4分鐘打出13：0攻勢，將對手甩在後頭，且活塞隊全場飆進17顆三分球，命中率高達4成3。

佐蒙德攻下19分、23籃板，板凳暴徒加洛威砍進全場最高的23分，傑克森（Reggie Jackson）另挹注20分，籃板與助攻各五。

湖人隊全場僅命中六記3分球，麥基（JaVale McGee）20分、13籃板，朗多（Rajon Rondo ）15分、8籃板、7助攻，湖人教頭華頓（Luke Walton）說，「球隊打出想贏的企圖心，但我們的命中率沒能幫助我們贏球。」

湖人活塞詹姆斯
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