NBA／種族歧視言論攻擊 厄文也難倖免

2019-03-16 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



雷霆當家球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前作客爵士，與種族歧視球迷發生言語衝突，塞爾蒂克主控厄文（Kyrie Irving）聲援「衛少」之餘，也感嘆種族歧視屢見不鮮，自己過去在爵士隊主場、鳳凰城甚至加州也曾深受其害。

事件的另一主角球迷凱塞（Shane Keisel），當時對衛少口出惡言，要他「像從前一樣跪下。」導致衛斯特布魯克情緒失控口出穢言回應，「衛少」隨後遭聯盟判罰2萬5000美元，爵士球團則下達凱塞再也無法進場看球的決定。

在湖人球星詹姆斯（LeBron James）力挺「衛少」，聯盟多位球星也撻伐種族歧視言論之後，昨日在綠衫軍 擊敗國王隊後，厄文被問及對這件事的看法，他不諱言過去作客猶他爵士，類似事件也曾發生在自己身上。

厄文表示，不管是在猶他州、鳳凰城或是加州，場邊都曾聽到過種族歧視的言論，他能了解每個城市的球迷支持自己的隊伍，「球迷想表達對自家球隊的熱情，很多時候只是說說，但猶他爵士是會踩你的痛處。」

厄文並不會拒絕和球迷互動，但會保持自己的原則，尤其是在工作時候絕不容許，盼球迷能將心比心，「如果我在工作時你仍試著阻撓，那我是否也該去你的辦公室，在你耳邊大聲嚷嚷。」

猶他爵士隊老闆米勒（Gail Miller）昨日現身對灰熊之戰， 並且在賽前譴責種族歧視言論，嚴厲禁止仇恨語言，以及任何種族歧視、性別歧視甚至恐同作為，「這不應該發生，我們不是種族歧視的社群，相信也尊重人權。」