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SBL／瓊斯回神速度太慢 裕隆不敵台啤吞五連敗

2019-03-15 22:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

近況不佳的裕隆隊，在「洋將大限」前找來本季因傷離開璞園隊的瓊斯（Emanuel Jones），頂替原本的B.戴維斯（Bryan Davis），今天是他披上裕隆球衣首度亮相，不過他上半場手感不佳，10投僅1中，最終雖也繳出19分、10籃板成績，仍無法幫助球隊止住連敗，終場裕隆以76：84不敵今天舉辦「主場日」的台啤隊，吞下5連敗。

瓊斯本季曾效力璞園，不過卻因腳踝傷勢遭到釋出，本周頂替狀況不佳的B.戴維斯，重回SBL，賽後他說：「很高興還有機會再回來，我從第一年來台灣打球就很喜歡台灣、很喜歡SBL，只是這是我受傷後的第一次比賽，也還在適應球隊的訓練、節奏，回來後我會努力為裕隆付出百分百的戰力，幫助他們奪冠。」

裕隆執行教練李啟億對瓊斯的表現感到還算滿意，他認為球隊近期陷入連敗，除了因為球隊失誤過多外，還有就是與B.戴維斯的配合出現問題，「他與我們的配合不是很好，有時常會有爆量失分的演出，導致我們追分困難。」

而台啤今天順利擊敗裕隆，本季對戰取得5勝1負，賽後主帥周俊三表示，下半場進攻籃板保護的很好，只讓對手抓下兩個進攻籃板，讓他們沒有太多二次進攻的機會，靠著成功的防守帶起進攻，是球隊從落後中能成功反攻的主因。

愛德攻下全場最高的27分。記者余承翰／攝影
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瓊斯（中）回歸SBL拿下19分、10籃板。記者余承翰／攝影
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愛德攻下全場最高的27分。記者余承翰／攝影
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戴維斯台啤
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