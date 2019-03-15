SBL／瓊斯回神速度太慢 裕隆不敵台啤吞五連敗

2019-03-15 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



近況不佳的裕隆隊，在「洋將大限」前找來本季因傷離開璞園隊的瓊斯（Emanuel Jones），頂替原本的B.戴維斯（Bryan Davis），今天是他披上裕隆球衣首度亮相，不過他上半場手感不佳，10投僅1中，最終雖也繳出19分、10籃板成績，仍無法幫助球隊止住連敗，終場裕隆以76：84不敵今天舉辦「主場日」的台啤隊，吞下5連敗。

瓊斯本季曾效力璞園，不過卻因腳踝傷勢遭到釋出，本周頂替狀況不佳的B.戴維斯，重回SBL，賽後他說：「很高興還有機會再回來，我從第一年來台灣打球就很喜歡台灣、很喜歡SBL，只是這是我受傷後的第一次比賽，也還在適應球隊的訓練、節奏，回來後我會努力為裕隆付出百分百的戰力，幫助他們奪冠。」

裕隆執行教練李啟億對瓊斯的表現感到還算滿意，他認為球隊近期陷入連敗，除了因為球隊失誤過多外，還有就是與B.戴維斯的配合出現問題，「他與我們的配合不是很好，有時常會有爆量失分的演出，導致我們追分困難。」