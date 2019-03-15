NBA／與雷納德交手 詹姆斯：是榮幸且充滿樂趣

2019-03-15 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯與雷納德相擁。 美聯社 分享 facebook 前一戰湖人隊在主場迎戰暴龍隊時，本季轉披暴龍球衣的雷納德（Kawhi Leonard）因左腳踝傷勢缺陣，今天是兩人轉隊後本季首度交手，賽後「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也談到與雷納德交手的感想，直呼與他交手總是種榮幸，且充滿樂趣。

今天暴龍靠著雷納德全場25分、8籃板、4助攻、2抄截的帶領下，加上林書豪轉戰多倫多後第二次先發，上場21分鐘，貢獻9分、7籃板、1助攻、1阻攻，終場暴龍就以111：98擊退湖人，湖人本季兩戰都敗給暴龍，連續4個賽季遭到橫掃，而且是對戰9連敗。

這場比賽也是詹姆斯本季與雷納德首度交手，過去雷納德曾表達希望回到家鄉洛城打球，洛杉磯的兩支球隊湖人和快艇都對他有高度興趣，也讓兩人互動格外受到矚目，賽後詹姆斯還擁抱了雷納德，並說了一句「我們再聯絡」，引發熱議。

賽後詹姆斯談到與雷納德的交手，他說：「能與一些最好的球員展開競爭總是很好的，雷納德已經在聯盟中征戰一段時間，與他交手總是一種榮幸，且充滿樂趣。」

不過湖人今天又吞下敗仗，目前以31勝37負暫時排名西區第11名，與第八名的快艇隊有著不小的落差，重返季後賽目標愈來愈困難。