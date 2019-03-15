黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

本季例行賽進入倒數階段，東西區季後賽卡位戰白熱化上演，西區戰況方面，爵士看起來相對坐穩老八位子，領先第九的國王維持著4場左右勝差的安全範圍。相較之下，東區老八形成東南組三搶一內戰，一個禮拜前八到十名依序是黃蜂、魔術、熱火，且勝差僅不過半場，競爭格外激烈。

但這過去一周的變化，熱火從踢館黃蜂成功後，排名易位竄上老八，魔術、黃蜂接吞下二連敗，使得洗牌後，八到十名變為熱火、魔術、黃蜂，且彼此勝差最多來到了兩場。而以三隊接下來的賽程挑戰度而言，熱火、黃蜂皆剩15場，魔術剩13場，有趣的是三隊未來的賽程不僅相似，彼此間還會碰面交叉對戰。

熱火明星賽後，進攻火力明顯提升，且有效壓低失分，打出6勝5敗，剩餘賽事當中，對手的平均勝率是三隊之間最高，還得遭遇排名龍頭的公鹿兩次，暴龍一次，以及七六人、雷霆、塞爾蒂克，這樣的挑戰其實很艱辛。

而魔術明星周後4勝6敗，對手相對疲軟一些，暴龍、七六人、溜馬、活塞、塞爾蒂克勝率超過五成外，其他都是季後賽無望的球隊，但是14日卻連巫師都打輸了，接下來的一個月還很漫長。

魔術在明星賽後忽強忽弱、大好大壞的怪現象，讓總教練克里佛(中)脾氣都相當火爆。 美聯社 分享 facebook

至於近況3勝7敗相對糟糕的黃蜂，未來則是要碰上暴龍兩次，勇士，馬刺，七六人，塞爾蒂克，還得正面對決同組的熱火、魔術，編排上相當難熬。

三隊想搭上季後賽末班車，個個有希望卻都沒把握，以黃蜂而言二、三月份6勝11敗，團隊狀態最差，有幾個點要顯著改善，才有機會再次翻轉排名。

客場戰績太差 黃蜂還有西區四連戰

截至目前黃蜂客場戰績9勝23敗，是最大敗筆。即便主場勝率高達60%，比熱火46%、魔術53%都還高，但是客場的疲軟實在拖垮整支球隊。接下來還有6場主場，9場客場之旅，包含月底的西區四連戰。本季數據統計上而言對黃蜂不利，今年碰到西區球隊才7勝17敗，在月底爭戰洛杉磯前還得先在自家迎戰馬刺，連續五場面對西區球隊，屆時那段期間的氣勢恐怖是影響黃蜂有沒有辦法搶進季後賽的決勝時刻。

再來，接下來黃蜂還有三組背靠背賽程要打，本季面臨到背靠背的安排，黃蜂僅有4勝8敗，未來的西區四連戰當中也包含對壘勇士、爵士兩隊難以攻破的主場，黃蜂必須利用下一場面對巫師趕緊調整，否則接著客場碰上三月份5勝1負的熱火，可能也沒那麼好過。

黃蜂客戰能力實在太差，本季客場勝率不到3成，近兩場客戰對上火箭和公鹿都是慘敗收場。 美聯社 分享 facebook

團隊失分逐月飆高 進攻層面備受影響

黃蜂的團隊場均失分呈現逐月飆高的趨勢，得分火力受到無法施展防守反擊之影響，進攻能量逐漸削弱。團隊籃板鞏固上，黃蜂目前排在聯盟第23位，助攻也僅排第22名，且輸球或贏球的內容當中，得失分比控制的震盪太大，從-12到+12，這對於打膠著戰來說這樣的落差十分不利。

黃蜂團隊籃板球能力偏弱，近來失分也越來越高，想要搶下季後賽最後一張門票，將是很大的問題。 美聯社 分享 facebook

沒有掌握住籃板、沒有推進反擊，黃蜂半場系統戰的效率又不佳，並無穩定能分擔華克(Kemba Walker)責任的得分點與內線進攻主宰力，帕克(Tony Parker)現在多半能穩定軍心的精神領袖居多。

年輕的蒙克(Malik Monk)、布里吉斯(Miles Bridges)、貝肯(Dwayne Bacon)皆擁有滿不錯的潛質，但是面臨接下來場場關鍵的賽事中，經驗不足也將成為挑戰。

黃蜂的輪換大致上會有八人分配上場在18分鐘以上，第七、八人則是每場不一定。板凳深度將決定接下來不到一個月要消化15場球的耐力、體能調節。特別是華克、貝頓(Nicolas Batum)過去十場出賽37、38分鐘，教練團適時的調度思維將變得非常重要。

布里吉斯雖然很有天賦，但目前球技還是有些生嫩，表現很不穩定。 美聯社 分享 facebook

華克對陣火箭才回神 火燙狀態能否延續

講到球隊能否闖進季後賽，當家一哥華克能否在這段關鍵時刻率領球隊殺出重圍，也將大大影響他在今年夏天的市場身價。傳聞指出華克續留夏洛特的心在本季出現動搖，生涯八季僅兩度踏進季後賽大門，雖然已連續三季入選全明星賽，但講到頂尖球星，尚未在更高殿堂證明自己的華克就始終無法畫上等號。

球隊現在的存亡之秋中，無論華克季外是否將與獨行俠眉來眼去，如今最重要的就是專注在最後的常規賽當中，否則進攻能量已經不旺盛的黃蜂又少了華克的指揮若定，那勢必雪上加霜。

華克個人的狀態急需穩定下來，雖然上一場對上火箭，個人狂轟40分10籃板7助攻，投籃命中率7成，三分球六投六中。但可不是每天手氣都這麼好，華克此前五場的三分外線命中率才3成，且兩分球命中率39%。

華克擁有大爆發的得分能力，但本季攻勢越來越集中在三分球，每場平均出手高達9.1，手感起伏卻是過大，連帶影響球隊戰績。 美聯社 分享 facebook

華克必須藉由上一場的手感將狀態穩定下來，灌上40分那場將華克的三月份場均得分衝上24.3分，但還是比二月份下滑快五分。黃蜂的進攻端選擇太少、變化性不多，如果華克無法得分，那就必須有本事組織、創造機會給隊友，否則就容易出現常見的大起大落球賽品質。

熱火、魔術、黃蜂，彼此排名在過去一周出現重大翻轉，接下來的賽程當中勢必還會有一番波動。 黃蜂相形之下有著不少的利虧，最終戰績能否順利逆勢上漲，華克會是扮演其中最關鍵的X因子。

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