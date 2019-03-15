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火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00特約記者李亦伸

NBA每支爭冠球隊都有弱點。

西區第一勇士就是板凳天賦不足，欠缺得分武器，另外就是今年球季防守強度和持續力沒有拉上來。西區第二金塊進攻/防守效率都在聯盟前10，是西區唯一打出這種攻防水平的球隊，但金塊季後賽經驗是問題，另外就是，中鋒約柯奇一旦被限制住或傳球路線被堵死，金塊就很難打得像金塊。

成也約柯奇，敗也約柯奇，金塊的勝負關鍵常常就決定在他一人身上。 美聯社
成也約柯奇，敗也約柯奇，金塊的勝負關鍵常常就決定在他一人身上。 美聯社
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東區第一公鹿有出色三分球，有聯盟一線球星安戴托昆波，有天賦和陣容深度，人手內外線一點都不缺，籃板+助攻+得分都是聯盟前8，還有一名公認好教練布丹霍澤。但不要忘了，布丹霍澤即使帶領老鷹打下東區第一，他在季後賽始終還沒證明過自己。

東區第二暴龍情況公鹿很像，天賦滿滿，陣容深度驚人，又有一名一線球星雷納德坐鎮，NBA菜鳥教練諾斯看起來非常老練，例行賽敢不斷輪休主力，調整先發、替補球員角色定位，他是史上第一大膽。但諾斯還沒打過季後賽，季後賽臨場、應變、出牌、牌理各種考驗，暴龍季後賽能像例行賽這麼穩，還是未知數。

東區第五塞爾蒂克，目前還處於兵荒馬亂，不確定帶隊領袖是誰，休息室、比賽、場內、場外爭權+球權+戰術地位，仍在激烈卡位，塞爾蒂克能不能在季後賽恢復元氣和凝聚力，打出塞爾蒂克真正實力，有待觀察。

塞爾蒂克最大的問題就是球員間的心結難解，球隊凝聚力太差。 美聯社
塞爾蒂克最大的問題就是球員間的心結難解，球隊凝聚力太差。 美聯社
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西區第四火箭，本季三連勝勇士，第四次交手才輸2分，過去三周連續打敗勇士、塞爾蒂克、暴龍、76人幾支聯盟爭冠球隊。火箭是聖誕節後聯盟戰績最好球隊，控球後衛保羅健康歸隊，保羅+哈登合體，再補進防守尖兵前鋒法瑞德、後衛薛姆波特+瑞佛斯，火箭陣容愈來愈完整，最欠缺的防守補上，陣容深度補齊，進攻武器更完備。

眼前這支火箭已經不輸上季那支65勝火箭，本季三殺勇士，9連勝期間連宰暴龍、塞爾蒂克、勇士、76人，一切都不是假象或幸運。

但火箭還是有一個弱點，這個弱點就是得到最多推崇和肯定火箭教練丹東尼。

丹東尼是進攻大師，他擅長給球員和球星最多進攻自主權和快速攻防轉換，上季他為火箭創造全攻全守的「全面換防」防守對位，差一點就剋死勇士，把勇士小球+三分球革命送進歷史。

火箭在主將全部傷癒歸隊後士氣大振，日前打出一波精彩的9連勝。 美聯社
火箭在主將全部傷癒歸隊後士氣大振，日前打出一波精彩的9連勝。 美聯社
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丹東尼不只進攻端了得，擅於運用空間和快節奏，全面換防對位防守+一對一無限單打+擋拆戰術，在保羅和哈登兩大超級球星主導下，火箭簡直就像總冠軍球隊，無人能擋，三分球彈如雨下，節奏淋漓暢快。上季保羅倒在西決第五戰，因為傷停缺席第六、第七戰，火箭才拿勇士沒轍。

火箭好在丹東尼執教自由、開放、大膽一對一進攻節奏創意，但也可能栽在丹東尼用人、出牌和組合。

勇士在客場106：104力克火箭，例行賽三負火箭後扳回一勝，勇士還讓一個杜蘭特(傷停)。火箭整場比賽只有一種打法：哈登擋拆、單打，或者保羅擋拆、單打，其他球員拉開空間，不是等球投三分就是空手走中路和底線接應，火箭完全只靠兩個進攻發起點保羅和哈登控制一切。

在杜蘭特缺賽的情況下，火箭在主場竟然還打不贏勇士，總教練丹東尼的戰術恐怕是暗藏大...
在杜蘭特缺賽的情況下，火箭在主場竟然還打不贏勇士，總教練丹東尼的戰術恐怕是暗藏大問題。 美聯社
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兵源再深，人手再齊，武器再多，丹東尼也很難一一融入保羅和哈登打法體系，展現角色球員最大潛能和戰力，這就是火箭一直以來最大難題和無解習題。

丹東尼永遠只會出7-8張牌，保守只用7-8人輪換執教風格，今年還想靠這套模式淘汰勇士，除非勇士出了大意外，或者火箭三分完全投瘋，否則成功率很難高於上季，勇士不是笨蛋，勇士教練柯爾早會做出因應。

丹東尼戰術死板，招術用老後容易被勇士教頭柯爾破解。 美聯社
丹東尼戰術死板，招術用老後容易被勇士教頭柯爾破解。 美聯社
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火箭最大弱點往往就在大家想像不到或無法預期的執教罩門。

火箭勇士

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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