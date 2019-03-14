親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
HBL
JHBL
綜合
路跑

波音737 MAX半年掉2架 台民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

運動筆記【新聞】運動明星大集合 萬金石 EXPO 3/14-16登場對決！2019渣打馬拉松
健行筆記雪山主東慢慢行山與海之歌：清水大山三日行
NBA今日最佳助攻- Russell Westbrook (3月14日)今日十大好球 (3月14日)

NBA／卡珍斯飆入隊新高 柯爾自認找到使用說明

2019-03-14 18:32聯合報 記者劉肇育╱即時報導

卡珍斯此役攻下本季新高27分，勇士主帥柯爾表示，已經慢慢找到了他的使用說明書。 ...
卡珍斯此役攻下本季新高27分，勇士主帥柯爾表示，已經慢慢找到了他的使用說明書。 美聯社
分享

勇士隊今天在出戰火箭隊的比賽中，靠著中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）拿下入隊以來新高的27分外帶8籃板、7助攻數據，以106：104險勝火箭，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就表示，已經慢慢找到了卡珍斯的使用說明書。

卡珍斯在本季加盟勇士後，於1月中擺脫阿基里斯腱傷勢歸隊，讓勇士的五虎將陣容正式成形，不過從2月底到今天出戰火箭前，勇士苦吞了一波4勝6敗的低潮，其中卡珍斯的融入問題也被拿出來討論，甚至遭直指是拖垮勇士團隊防守的主因。

不過在今天出戰火箭的比賽中，卡珍斯在杜蘭特（Kevin Durant）缺陣的情況下挑起球隊攻守大樑，全場出手16次命中11球拿下27分，另外還有7次助攻的演出，展現全能身手。

對於卡珍斯用個人表現推翻外界質疑，勇士主帥柯爾賽後說：「我必須要提醒自己，他仍處在恢復過程的早期，他才為我們打了20場比賽，不僅是他在學習，我也是，今晚我認為我們就把他使用得很好，尤其是在禁區內他掌控了整場比賽，這對我們說是一次很棒的勝利。」

卡珍斯今天的攻守表現完全技壓僅拿下13分、13籃板的火箭卡佩拉（Clint Capela），他賽後也自信滿滿的表示，在聯盟中沒有人能夠在一對一攻防裡壓制他，「我一點都不在乎誰來防守我，因為一對一沒人守得住我。我也要謝謝教練關鍵時刻信任我，我必須要在任何情況下找到終結比賽的方式，來做為我對他們的回報。」

勇士卡珍斯柯爾
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

NBA／被勇士斷9連勝 哈登：沒事啦

2019-03-14 16:52

NBA／衛少槓球迷事件 詹姆斯也相挺：他是對的

2019-03-14 18:48

NBA／連7季至少200記三分 浪花兄弟傲視群雄

2019-03-14 17:04

NBA／卡珍斯本季新高27分 湯普森：他幫了大忙

2019-03-14 14:46

NBA／最奇葩的7呎長人 洛培茲三分球+阻攻寫歷史

2019-03-14 17:40

NBA／美國高中最佳防守球員 世界和平二代出發

2019-03-14 13:41

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

NBA／勇士格林簽約經紀人保羅 否認詹皇曾招募

2019-03-14 17:30

NBA／布萊恩說波士尼亞語 諾基奇憶昔日軼事

2019-03-14 16:07

NBA／同放話挑戰巨石強森 安戴托昆波重訓少不了他

2019-03-14 14:33

NBA／熱火大破活塞 寫下本季最大勝分紀錄

2019-03-14 14:00

NBA／勇士三星合攻81分 險勝火箭免遭橫掃

2019-03-14 12:08

NBA／今日戰績表 勇士K湯攻30分斷火箭9連勝

2019-03-14 11:55

NBA／柯瑞熱身投4個Logo Shot 火箭有麻煩了

2019-03-14 10:38

NBA／衛少大三元領軍 雷霆逆轉破網收二連勝

2019-03-14 10:18

NBA／球季報銷不失志 鮑爾仍將隨隊助陣

2019-03-14 09:42

NBA／火箭留總管莫雷5年 盼今夏與主帥續約

2019-03-14 09:02

NBA／湯普森為失言致歉：沒有不尊重球迷意思

2019-03-14 07:46

NBA／坦言季後賽渺茫 詹皇：只能試著變強

2019-03-13 23:44

NBA／騎士前總管：奪冠後曾想招攬KD搭配詹皇

2019-03-13 17:25

NBA／感念艾佛森推一把 威廉斯從替補另創新局

2019-03-13 17:05

NBA／對公牛灌籃秀 詹皇歸功隊友「糟糕」傳球

2019-03-13 16:27

NBA／金塊單場送40助攻 飆133分勝灰狼

2019-03-13 15:07

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00
看更多

熱門文章

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

NBA／勇士三星合攻81分 險勝火箭免遭橫掃

2019-03-14 12:08

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

NBA／連7季至少200記三分 浪花兄弟傲視群雄

2019-03-14 17:04

日職／台將3人開季地位穩 王柏融16日見猿老友

2019-03-14 09:06

NBA／湯普森為失言致歉：沒有不尊重球迷意思

2019-03-14 07:46

NBA／美國高中最佳防守球員 世界和平二代出發

2019-03-14 13:41

NBA／同放話挑戰巨石強森 安戴托昆波重訓少不了他

2019-03-14 14:33

NBA／熱火大破活塞 寫下本季最大勝分紀錄

2019-03-14 14:00

NBA／卡珍斯本季新高27分 湯普森：他幫了大忙

2019-03-14 14:46

NBA／衛少大三元領軍 雷霆逆轉破網收二連勝

2019-03-14 10:18

NBA／勇士格林簽約經紀人保羅 否認詹皇曾招募

2019-03-14 17:30

NBA／布萊恩說波士尼亞語 諾基奇憶昔日軼事

2019-03-14 16:07

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

NBA／火箭留總管莫雷5年 盼今夏與主帥續約

2019-03-14 09:02

MLB／紅襪春訓7連敗排名墊底 林子偉連4場休兵

2019-03-14 12:13

NBA／被勇士斷9連勝 哈登：沒事啦

2019-03-14 16:52

中職／「還不算成品」 葉家淇遭羅德震撼教育

2019-03-14 13:57

NBA／最奇葩的7呎長人 洛培茲三分球+阻攻寫歷史

2019-03-14 17:40

NBA／騎士前總管：奪冠後曾想招攬KD搭配詹皇

2019-03-13 17:25

NBA／球季報銷不失志 鮑爾仍將隨隊助陣

2019-03-14 09:42

日職／軟銀邪惡帝國 洋聯各守位最高薪包辦9人

2019-03-14 10:49

NBA／柯瑞熱身投4個Logo Shot 火箭有麻煩了

2019-03-14 10:38

日職／巨人對決軟銀慘吞14K 陽岱鋼打擊率3成68

2019-03-13 20:33

NBA／坦言季後賽渺茫 詹皇：只能試著變強

2019-03-13 23:44

MLB／胡智為中繼1.2局失4分 防禦率仍高達27

2019-03-14 08:05

SBL／為職業化試水溫 球迷卻不捧場

2019-03-13 23:47

棒球／大漢學院強勢回歸 找張泰山當首席顧問

2019-03-14 16:27

中職／獅江辰晏好投 兄弟李振昌登板連飆3K

2019-03-13 22:42

中職／還是贏不了羅德 猿隊3:13吞慘敗

2019-03-14 15:25

印地安泉女網／前球后再掉一人 18歲加國新星晉四強

2019-03-14 08:26

中職／猿慘敗唯一亮點 林泓育自評狀況一般般

2019-03-14 17:18

MLB／田中對決哈波占上風 春訓勤練新曲球

2019-03-14 11:30

NBA／卡珍斯飆入隊新高 柯爾自認找到使用說明

2019-03-14 18:32

NBA／今日戰績表 勇士K湯攻30分斷火箭9連勝

2019-03-14 11:55

MLB／亞古納連8打數安打 官網：跨場完全打擊

2019-03-14 10:05

棒球／加入味全龍？張泰山：我現在是「大漢」

2019-03-14 17:20

中職／猿、羅德都派左投 洪總盼提高強度找出缺失

2019-03-13 20:43

JHBL／教頭劉文君銜命重建 大倫女籃拚刷亮招牌

2019-03-14 13:05

中職／備妥膽識戰日職 葉家淇：台灣也有好投手

2019-03-13 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top