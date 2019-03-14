NBA／卡珍斯飆入隊新高 柯爾自認找到使用說明

2019-03-14 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



卡珍斯此役攻下本季新高27分，勇士主帥柯爾表示，已經慢慢找到了他的使用說明書。 美聯社 分享 facebook

勇士隊今天在出戰火箭隊的比賽中，靠著中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）拿下入隊以來新高的27分外帶8籃板、7助攻數據，以106：104險勝火箭，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就表示，已經慢慢找到了卡珍斯的使用說明書。

卡珍斯在本季加盟勇士後，於1月中擺脫阿基里斯腱傷勢歸隊，讓勇士的五虎將陣容正式成形，不過從2月底到今天出戰火箭前，勇士苦吞了一波4勝6敗的低潮，其中卡珍斯的融入問題也被拿出來討論，甚至遭直指是拖垮勇士團隊防守的主因。

不過在今天出戰火箭的比賽中，卡珍斯在杜蘭特（Kevin Durant）缺陣的情況下挑起球隊攻守大樑，全場出手16次命中11球拿下27分，另外還有7次助攻的演出，展現全能身手。

對於卡珍斯用個人表現推翻外界質疑，勇士主帥柯爾賽後說：「我必須要提醒自己，他仍處在恢復過程的早期，他才為我們打了20場比賽，不僅是他在學習，我也是，今晚我認為我們就把他使用得很好，尤其是在禁區內他掌控了整場比賽，這對我們說是一次很棒的勝利。」

卡珍斯今天的攻守表現完全技壓僅拿下13分、13籃板的火箭卡佩拉（Clint Capela），他賽後也自信滿滿的表示，在聯盟中沒有人能夠在一對一攻防裡壓制他，「我一點都不在乎誰來防守我，因為一對一沒人守得住我。我也要謝謝教練關鍵時刻信任我，我必須要在任何情況下找到終結比賽的方式，來做為我對他們的回報。」