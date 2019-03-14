NBA／被勇士斷9連勝 哈登：沒事啦

2019-03-14 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雖被勇士隊以106：104中斷本季最長的9連勝，火箭隊球星「大鬍子」哈登（James Harden） 要外界放輕鬆，不用過分解讀，他說：「這很OK，沒事的。」

哈登提到，全隊都清楚大家做了些什麼，「好消息是星期六我們又會再出賽，這只是一場敗仗而已。」

火箭教頭丹東尼（Mike DAntoni）提到，球隊之後會多看影片檢討，「有時候，贏球時你無法學到很多，如果這樣還沒能引起你注意，那麻煩就大了。」他相信球員已有危機意識，尤其是季後賽在即，會再找出問題改進。

挑戰10連勝失敗，也代表火箭差一步「橫掃」勇士；沒能把握勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）缺陣機會，火箭後衛瑞佛斯（Austin Rivers）說，這或許能當一個提醒，若是季後賽碰到衛冕軍可能面對的狀況。

「不管有多少支球隊在例行賽擊敗他們，他們還是冠軍隊，沒人把他們擊倒，直到你自己把他們擊倒。」瑞佛斯說，今天勇士給球隊上了一課，「我們也絕對會從中學習。」

火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）則提到，球隊今天以2分差落敗，主要是細節做得不夠好，「但這很OK，本季例行賽我們還是取得3勝1敗優勢。」