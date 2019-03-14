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NBA／柯森斯本季新高27分 湯普森：他幫了大忙

2019-03-14 14:46中央社 華盛頓14日綜合外電報導

勇士隊卡珍斯今天拿下本季新高27分、7助攻，補上杜蘭特缺席的火力。 美聯社
勇士隊卡珍斯今天拿下本季新高27分、7助攻，補上杜蘭特缺席的火力。 美聯社
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勇士隊卡珍斯（DeMarcus Cousins）今天拿下本季新高27分、7助攻，幫作客的勇士106比104擊敗休士頓火箭，終止對手9連勝，也免於本季遭火箭橫掃。

本季對上火箭還不曾贏球的勇士，今天少了腳踝傷勢的兩次NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant），上半場打完只以54比52領先，所幸柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）今天聯手拿下54分，卡珍斯也有本季最佳的表現，最終在客場以2分險勝。

湯普森說：「不論杜蘭特在不在，我都是一樣的打法。」

湯普森表示，球隊少了杜蘭特，沒辦法把球交給他後輕鬆等30分進帳，「那我們就把球交給卡珍斯，他也幫了球隊大忙，他為我們帶來今天的勝利。」

湯普森今天攻下全場最高30分，卡珍斯挹注27分，柯瑞有24分進帳，3球星合力撐起勇士。

火箭的哈登（James Harden）今天有29分、10助攻，保羅（Chris Paul）貢獻24分，高登（Eric Gordon）進帳17分，卡佩拉（Clint Capela）有13分、13籃板的「雙十」成績。

勇士湯普森杜蘭特
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