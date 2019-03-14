NBA／勇士三星合攻81分 險勝火箭免遭橫掃

2019-03-14 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湯普森(右)全場攻下30分。美聯社 分享 facebook

近期狀況起伏的金州勇士隊，今天起展開四場客場之旅，首站衛冕軍造訪休士頓，儘管此役杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣，仍靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）三星合攻81分，率隊以106：104擊敗火箭隊，中止本季對戰三連敗，避免遭到橫掃。

杜蘭特是在上一場對太陽的比賽中造成右腳踝挫傷，之後他被列入每日觀察名單，而他也缺席昨天球隊的訓練，今天面對火箭的比賽不會上場，而伊古達拉（Andre Iguodala）今天頂替杜蘭特先發上陣，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）透露，杜蘭特預計會在這次客場之旅中復出。

這場比賽也是兩隊本季例行賽最後一次交手，前三次碰頭勇士都吞下敗仗，勇士首節靠著「咖哩小子」柯瑞八投五中、投進兩顆三分球攻下13分，以33：23取得雙位數領先。次節火箭在防守端加壓，在哈登（James Harden）及保羅（Chris Paul）帶領下，一度幫助球隊追平戰局，不過柯瑞在被小瑞佛斯（Austin Rivers）賞了一個「火鍋」後，第一時間補籃擺進，半場打完勇士仍領先對手兩分。

哈登今天過不了勇士這一關，9連勝中斷。路透 分享 facebook

易籃後火箭在哈登、葛登（Eric Gordon）、塔克（PJ Tucker）連續命中得分，一度反超比分，不過勇士在湯普森、卡珍斯跳出率隊打出一波9：1攻勢，又將領先要回，儘管在終場前10.8秒讓保羅完成「三分打」一度追到一分差，勇士先靠柯瑞兩罰俱中，哈登最後兩罰第二罰沒中，火箭也沒能成功抓下籃板，最終勇士就以2分差拿下本季對戰首勝，免於被橫掃命運。

湯普森投進五顆三分球繳出最佳的30分、6籃板，卡珍斯27分、8籃板、7助攻，柯瑞24分、4籃板、5助攻；而落敗的火箭雖以哈登29分、10助攻表現最佳，不過他此役外線手感不佳，12投僅中2，最後兩罰也僅一中，也讓火箭在追分時刻失手，保羅24分、6籃板、3助攻。