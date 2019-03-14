NBA／衛少大三元領軍 雷霆逆轉破網收二連勝

2019-03-14 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷霆衛斯特布魯克大三元。路透 分享 facebook

克服半場打完還陷入雙位數的落後，雷霆隊靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）31分、12籃板、11分，生涯例行賽第130次「大三元」表現，加上喬治（Paul George）25分、9籃板助威，率隊以108：96擊敗來訪的籃網隊，收下二連勝也斬斷籃網的四連勝。

上半場雷霆團隊進攻狀態不佳，團隊命中率不到四成，也讓球隊半場打完陷入42：52的落後。不過易籃後，雷霆找回攻擊準星，亞當斯（Steven Adams）、葛蘭特（Jerami Grant）連得五分，之後喬治也加入搶分行列，與衛斯特布魯克一起用外線幫助球隊得分，連續三顆三分球幫助球隊反超，雷霆第三節單節打出38：26攻勢，三節打完雷霆反倒取得兩分領先。

浪費領先優勢的籃網在決勝節前段仍然緊咬比分不放，不過卻在87：88、一分落後時陷入「得分荒」，反讓雷霆眾將在場上肆虐，內切外投打出一波14：0攻勢，也宣告籃網此役的結局，最終雷霆後來居上，以12分差在主場擊敗籃網，收下二連勝。

上半場雷霆團隊命中率不佳，不過利用中場休息時找回手感，靠著下半場近五成的投籃命中率，成功反撲。落敗的籃網團隊僅三人得分突破雙位數，丁威迪（Spencer Dinwiddie）25分、5籃板最佳，羅素（DAngelo Russell）14分、4籃板、7助攻次之，哈里斯（Joe Harris）則是13分、6籃板。