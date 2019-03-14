NBA／球季報銷不失志 鮑爾仍將隨隊助陣

2019-03-14 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湖人鮑爾(中)日前對火箭比賽時扭傷左腳踝。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊後衛鮑爾（Lonzo Ball）在1月20號對火箭比賽時扭傷左腳踝，當時經核磁共振診斷發現是嚴重的三級扭傷，原本預期休養時間約為四到六周，不過後來發現傷勢比預期嚴重，本季他已提前高掛免戰牌，對此他現已經接受本季報銷的事實，儘管本季已無緣在場上替球隊做出貢獻，他仍決定與球隊一起行動，盡可能地給予隊友們協助。

談到球隊讓他本季就此休戰的決定，對此鮑爾說：「這就是我現在面臨的情況，對此我沒什麼意見，本季復出並不明智。」儘管本季已提前報銷，不過鮑爾仍會與球隊一同出征客場比賽，「我會待在大家周圍，盡自己所能給予隊友場下的協助。」

鮑爾受傷後，最初的核磁共振檢查結果認爲他是腳踝三級扭傷，當時球隊宣布鮑爾預期需要休養四到六周時間，不過後來發現傷勢比預期嚴重，不只涉及扭傷更出現了骨頭挫傷狀況，因此恢復期很有可能更長。

回憶起傷後發現傷勢更加嚴重的情況，鮑爾表示是在受傷後兩周，開始利用水中跑步機進行訓練時，發現了腳的異樣，「我在外側扭傷了腳踝，但我持續從內側感受到疼痛，就是在我剛開始跑步的時候。

對於自己的第二個賽季，鮑爾說：「我認為是起伏的，我努力找到自己的狀況，就在受傷前的五場比賽中。」而他在新秀球季也曾因傷缺席了30場比賽，去年夏天還因接受膝蓋半月板手術錯過了訓練，不過今年夏天他將可以迎來一個完整的休季期，為下個球季做準備，「自從進入聯盟來我從未經歷過這個，我認為這能對我帶來很大助益。」