NBA／火箭留總管莫雷5年 盼今夏與主帥續約

2019-03-14 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



根據《休士頓紀事報》報導，火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）與火箭達成一份五年的續約合約，而在他搞定自己的合約後，接下來他將目標擺在主帥丹東尼（Mike D'Antoni ）的續約事情上，他透露自己將在今年夏天與丹東尼談續約。

今年46歲的莫雷與火箭合約來到最後一年，儘管球隊本季一開始打得跌跌撞撞，隨著比賽進行，球員間磨合也愈來愈好，目前火箭以42勝25負排名西區第三，火箭也與莫雷簽下一紙五年的續約合約。

在完成續約後莫雷說：「我超級開心，我希望醫生都在火箭隊工作，感謝費爾提塔（Tilman Fertitta）對我們團隊的信任，當然也要感謝教練丹東尼和其他教練團及工作人員。」

莫雷從2007年開始擔任火箭總經理，至今已12個年頭，去年夏天76人隊也有意邀請莫雷擔任總經理，不過他最終選擇留在火箭，而他現在又與火箭完成續約，儘管他未透露續約金額，不過費爾提塔名的說：「莫雷將是聯盟中收入最高的總經理之一，這是他應得的。」