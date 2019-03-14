NBA／為失言致歉 湯普森：沒有不尊重球迷意思

2019-03-14 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湯普森向球迷致歉。路透 分享 facebook 日前衛冕軍勇士隊在主場爆冷輸給西區戰績墊底的太陽隊，賽後球星湯普森（Klay Thompson）的一番認為主場球迷有點缺乏熱情，呼籲球迷能給球員更多支持的言論引發熱議，今天湯普森透過個人推特公開向勇士球迷致歉，表示自己沒有不尊重球迷的意思。

當時敗給太陽賽後，湯普森除了表示球隊自身表現不佳外，也覺得主場球迷有點缺乏熱情，他對此感到失望，他說：「當我們打出好球，完成一次漂亮的進攻後，球迷可以站起來為我們加油，或是做點什麼，所以我們期待我們的球迷們，能夠凝聚那些力量，當然我們球員自己也是，雖然沒辦法每場都集氣成功，但仍有所幫助。」

不過這番言論隨後引起了很大的爭議，就連勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）也在受訪時指出湯普森說出這樣的煞不對的。今天，湯普森透過自己的推特向勇士球迷致歉，他寫道：「我愛勇士大家庭，我們擁有體育界最棒的一群球迷，在甲骨文球場，我們充分感受到他們的能量，我沒有任何不尊重的意思。」

I love DubNation. We have the greatest fan base in sports. We feed greatly off their energy in Oracle and I meant no disrespect. #timetogotowork #roadwarriors — klay thompson (@KlayThompson) March 13, 2019