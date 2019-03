NBA／為失言致歉 湯普森：沒有不尊重球迷意思

湯普森向球迷致歉。路透 分享 facebook 日前衛冕軍勇士隊在主場爆冷輸給西區戰績墊底的太陽隊,賽後球星湯普森(Klay Thompson)的一番認為主場球迷有點缺乏熱情,呼籲球迷能給球員更多支持的言論引發熱議,今天湯普森透過個人推特公開向勇士球迷致歉,表示自己沒有不尊重球迷的意思。

當時敗給太陽賽後,湯普森除了表示球隊自身表現不佳外,也覺得主場球迷有點缺乏熱情,他對此感到失望,他說:「當我們打出好球,完成一次漂亮的進攻後,球迷可以站起來為我們加油,或是做點什麼,所以我們期待我們的球迷們,能夠凝聚那些力量,當然我們球員自己也是,雖然沒辦法每場都集氣成功,但仍有所幫助。」

不過這番言論隨後引起了很大的爭議,就連勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)也在受訪時指出湯普森說出這樣的煞不對的。今天,湯普森透過自己的推特向勇士球迷致歉,他寫道:「我愛勇士大家庭,我們擁有體育界最棒的一群球迷,在甲骨文球場,我們充分感受到他們的能量,我沒有任何不尊重的意思。」

I love DubNation. We have the greatest fan base in sports. We feed greatly off their energy in Oracle and I meant no disrespect. #timetogotowork #roadwarriors