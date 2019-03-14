林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

關於這個假設性的問題，答案說在前頭：這一季打到現在，除了詹姆斯自己，任何人都已經救不了湖人。但回到先前的兩個時間點，當林書豪被點名為湖人的熱門交易對象時，若是交易成真，他的加入是否能讓本季的湖人打得更好呢？

回想那些曾經可能的交易，去年夏天湖人若和老鷹交易林書豪，可以幫助湖人清掉前鋒丹恩這筆讓他們頭痛已久的大合約。而季中交易時，也有洛杉磯媒體點名重新迎回林書豪，可能幫助解決湖人當時因為老將朗多和新秀鮑爾同時受傷缺陣的控衛荒。後來這兩筆交易都沒有成真，湖人用買斷解決了丹恩，而季中交易除了換來鋒衛搖擺人布拉克打先發之外，幾乎空手而回。

林書豪(左)若是在球季一開始就能和詹姆斯(右)聯手，湖人是否會比現在的狀況更好？ 2018-19 Panini球員卡 分享 facebook

當年和林書豪同隊打湖人的球員而今已全數離隊，而他在洛城的那一年，是湖人中斷連八季打進季後賽的第二年，之後湖人也正式進入史上最艱困的重建期，至今已經連五年打不進季後賽，而從眼下的表現來看，湖人即使有了詹姆斯，可能還是得繼續這段黑暗期。很難想像，過去七十年湖人只有一次連兩年沒季後賽可打，相形之下，這六年的重建過程確實漫長。原本去年夏天湖人宣佈簽下詹姆斯時，各方的期待是湖人重返總冠軍賽，打入季後賽只是基本要求。上一次NBA季後賽沒有詹姆斯，已經是2005年的事了，而詹姆斯連續8年打總冠軍賽的紀錄也可能斷在今年，除了詹姆斯年紀的老化問題之外，這一季他和湖人之間的結合究竟出了什麼事呢？

先來簡要分析本季湖人的狀況，再來逐一討論如果把林書豪放在這樣的球隊之中，是否能起到不同的作用。目前湖人最大的問題有二，第一是領導中心的分裂，第二是新舊戰力的分散。這兩個問題都和詹姆斯密切相關，他這一季打下來的心態、傷勢及種種場外話題及操作，不只牽制了湖人的管理組和教練團，也讓隊友整合困難，出現團隊斷層。

在場上，湖人的年輕球員和詹姆斯之間已經有一道無形的牆，他的威望和明星魅力從一開始的正能量，隨著戰績不如預期和不斷的交易傳聞紛擾，逐漸變成了這些年輕球員的負壓力。尤其是先前湖人要拿英格倫、庫茲瑪等年輕主力去換鵜鶘戴維斯的傳聞，更是大傷了這批年輕球員的心，即使並不是真的，也讓他們認為他們加起來在詹姆斯的心中也比不上一個戴維斯。這也讓原本在場內外都該是唯一領導者的詹姆斯，在休息室裡的地位逐漸被朗多取代。而從湖人隨隊記者及其他媒體的觀察中也發現，與詹姆斯相比，年輕球員更願意和朗多打成一片。

詹姆斯不但沒有幫助湖人的三小球星成長，還傳聞他的經紀人密謀想要用他們去換戴維斯，這讓英格倫(左)、鮑爾(中)和庫茲瑪(右)都非常不是滋味。 歐新社資料照片 分享 facebook

一直以來，林書豪在休息室的評價都不錯，目前30歲的他也擁有足夠的經驗來凝聚年輕球員，如果朗多目前扮演的角色是由林書豪來擔綱，那麼湖人內部分裂的問題也許不致於這麼嚴重，畢竟林書豪的個性不像朗多那麼鮮明強悍，相對柔軟許多。其實，朗多也並非有心要在球隊內部另立山頭，來和詹姆斯別苗頭，只是他一貫的強勢風格，反而會突顯了目前湖人領導中心的分裂狀況，並在媒體的加溫之下惡化這個對立情勢。

至於湖人的第二個問題，則是新舊戰力的分散及不足，原本詹姆斯是能夠以個人能力來彌平這道大缺口，以他過去能夠支手扛起整支球隊過關的能耐，想要串起這一季的湖人並非不可能。然而，回頭去看詹姆斯成功奪冠的歷史，以三巨頭為基本得分架構的詹姆斯場均總是超過25分，而他在後場仍需要另一名場均20分等級的明星後衛支撐才能成事。像是他在熱火時的韋德和在騎士時的厄文，都擁有穩定的高得分能力和絕對的個人主宰力。相形之下，詹姆斯的球隊在前鋒位置上的個人輸出要求並沒有像後衛這麼高，無論是熱火時的波許或是騎士時的勒夫，他們的個人影響力和表現都並不是無可或缺的必要，而是透過團隊來完成戰力需求。

由這一點來看，本季的林書豪並不是詹姆斯最需要的後衛，不只是因為他才剛從嚴重的傷勢中復出，也是因為他的打法和能量一直就不是如此。這麼多年看下來，林書豪的球風算是正統老派的攻擊型控球，他需要大量持球來發揮個人及球隊的最大效能。過往林書豪所在的球隊，隊中總是有聯盟頂尖的單打一哥，從勇士的艾利斯、尼克的安東尼、火箭的哈登、湖人的布萊恩到黃蜂的華克，對於融入這樣的球隊和適應這樣的隊友，雖然林書豪並不陌生，也多半能夠找到自己的對應之道，但他在場上的作用，仍是相對受限。若是加入本季的湖人，恐怕也無法完全調和球隊新舊戰力的斷層，只能在組織上為總教練華頓執行戰術指令，多少協助年輕球員在場上找到更多整合及發揮空間。

林書豪過去加入的球隊總是有非常厲害的單打高手，讓他的助攻能力沒辦法有效發揮。 美聯社 分享 facebook

雖然本季林書豪最終沒有如傳聞般被交易到湖人，而從事後分析來看他加入湖人的作用也不大，但就個人心理上來說，他對重返湖人這個選項恐怕也是興趣缺缺。林書豪在2016年加入籃網時曾經提到這段「湖人經驗」，並把它形容是他新秀球季之後的最低谷。當時湖人總教練史考特用林書豪當先發控球打了前20場例行賽之後把他拉下，就此改打替補，偶爾回先發插花。而全隊在布萊恩傷停整季復出時就已經找不到有效的獲勝模式，之後布萊恩在第27場比賽之後就不斷因傷缺陣，到一月中之後正式報銷，史考特就此一路把球隊往樂透區推，林書豪到了球季後段甚至一度被冰全場，讓他打得非常艱難。直到他轉隊去了黃蜂，才在總教練克里佛的團隊籃球下找回打球的樂趣。所以要他重回這個球隊，即使人事全非，但陰影仍大。

林書豪(右)過去在湖人時期是他NBA生涯最糟的一段過去，恐怕是再也不想穿上紫金球衣。 歐新社資料照片 分享 facebook

從數據來看，林書豪那一年在湖人出賽74場比賽，30場先發，平均出賽25.8分鐘，場均11.2分，4.6次助攻，和生涯平均25.7分鐘，11.7分及4.3次助攻的攻擊數據相若。而拿林書豪那一年的表現拿來和現在的湖人先發相較，他的助攻沒有像朗多那樣多，球風也不像鮑爾那樣拉風，當時的他才26歲，以快速的個人切入及三分球為主要攻堅武器，這樣的打法在本季的湖人陣中也不缺類似的球員，也許他能如前所述那般協助維持球隊的休息室氣氛，但他和詹姆斯的搭配，從攻擊整合及輔助這一點來說，仍是難以拯救本季的湖人。

林書豪將在美國時間星期四在多倫多主場對上來訪的洛杉磯湖人，兩隊交手的新聞話題，除了詹姆斯能否在止住湖人五連敗之後開始拉出連勝，繼續保住季後賽的一絲絲機會之外，就是暴龍雷納德傳出不願在季後加入湖人的消息。林書豪當然不再是像雷納德那樣湖人亟需召募入隊的指標性球星，但時過境遷，那時的經歷對他現在又有什麼幫助呢？

林書豪(右)將在下一場比賽碰上詹姆斯(左)，湖人有機會扳倒現在戰力相當堅強的暴龍嗎？ 歐新社資料照片 分享 facebook

目前林書豪在暴龍的表現數據，清一色全在生涯平均水準之下，加入暴龍以來，除了前兩場比賽表現亮眼，接下來都可說是打得掙扎。照理來說，他的替補經驗充足，本季帶動第二隊的攻守數據也不錯，這些特質應該會隨著轉隊而移植到多倫多，而這也是他會被暴龍看中的主因。但或許是他對自己的期待太高，結果不盡如人意時就有些失措，加上暴龍原本受傷的二號控球已有歸隊時間表，急切地想穩定下來卻反而更無法放開來打。

不過，當年在湖人隊時的經驗應該已經讓他林書豪知道如何自處，即使他在湖人出全力去打的方式，和當時教練團及球團經營方針完全是背道而馳，在這樣的情況下，他學會了專心地做好自己份內的工作。而今暴龍全力要爭總冠軍，生涯打了快十年的林書豪第一次這麼接近這個可能性，他要做的也是做好自己份內的任務即可。目前這些轉隊後的低潮都是心理因素，也應該會隨著他找到正確的心態之後而逐漸得到改善。