NBA／騎士前總管：奪冠後曾想招攬KD搭配詹皇

2019-03-13 17:25 台灣醒報 台北報導



美國媒體13日爆料，NBA騎士隊前總管葛瑞芬子在2016年奪冠後，曾想一手網羅「小皇帝」詹姆斯及2014年聯盟MVP杜蘭特。 歐新社 分享 facebook

騎士隊曾想一次收服詹皇和杜蘭特！美國媒體13日爆料，NBA騎士隊總管葛瑞芬受訪時曾表示，球隊在2015-16球季奪冠之後，萌生網羅前雷霆隊主將凱文．杜蘭特的念頭。儘管最後杜蘭特落腳勇士，但葛瑞芬說，「你絕對無法想像比這更豪華的陣容！」

驚天逆轉畫大餅

《國家廣播公司》報導，據NBA記者洛爾最新爆料指出，騎士隊在2015-16球季總冠軍系列賽以4-3完成史詩級逆轉冠後，葛瑞芬就想爭取當時身為自由球員的前雷霆隊頭號球星杜蘭特效力，儘管必須付出「小皇帝」詹姆斯之外的所有球員，但洛爾認為，騎士隊真的曾經想朝這方向努力。

然而據《運動畫刊》指出，當時杜蘭特並未與詹皇或任何騎士隊高層會面，相反的，他加盟當時冠軍賽的對手金州勇士隊，並在雙方接下來兩次總冠軍賽遭遇時，都讓詹皇帶領的騎士隊鎩羽而歸。

殘酷現實難受

「你絕對無法想像比這更豪華的陣容！」《看台體育》報導，當年葛瑞芬受訪時曾表示，若這位2014年NBA最有價值球員成功加盟，騎士隊陣容勢必更加令人期待，他也說，球隊曾經設想過各種可能的方案。但天不從人願，當時杜蘭特在賽季結束短短兩週後，就宣布與勇士隊簽約，並與勇士隊接連在2016-17及2017-18賽季大殺四方，奪下2連霸。相反的，詹皇在離開騎士加盟湖人之後，球隊內部「上下交相賊」，軍心渙散，哀怨四起，不但幾乎確定無緣季後賽，甚至還有球評將詹皇視為球隊佈局的「毒瘤」。

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