NBA／聲援衛少 爵士眾球星相挺

雷霆隊昨天作客爵士隊,發生當家球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)指稱場邊球迷凱塞(Shane Keisel)有種族歧視發言的口角插曲,爵士球團今天宣布永久禁止凱塞進場,多名球星也發聲相挺「衛少」。

米契爾(Donovan Mitchell)發出的聲明中提到,自己也因這起意外遭到傷害,「身為一個黑人,居住在我所喜愛的社區,為提供我夢想成真機會的球隊打球,這件意外就在身邊發生,種族歧視和仇恨的言論都傷害了我們,而且這並非第一次在我們球場發生類似的事。」

他提到,自己熱愛的城市具有包容性,也歡迎所有賓客,「昨晚的意外並不代表我們的粉絲群,我們不想創造負面聲譽,影響可能想來猶他的運動員們。」他也感謝球團快速的處置,接續他將和團球及聯盟一起努力,希望球場再也不會出現類似事件。

