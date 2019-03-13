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NBA／聲援衛少 爵士眾球星相挺

2019-03-13 13:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

衛少和爵士場邊球迷發生種族歧視口角，雖然收到聯盟罰單，但多名球星站出來發聲相挺「...
衛少和爵士場邊球迷發生種族歧視口角，雖然收到聯盟罰單，但多名球星站出來發聲相挺「衛少」。 美聯社
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雷霆隊昨天作客爵士隊，發生當家球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）指稱場邊球迷凱塞（Shane Keisel）有種族歧視發言的口角插曲，爵士球團今天宣布永久禁止凱塞進場，多名球星也發聲相挺「衛少」。

米契爾（Donovan Mitchell）發出的聲明中提到，自己也因這起意外遭到傷害，「身為一個黑人，居住在我所喜愛的社區，為提供我夢想成真機會的球隊打球，這件意外就在身邊發生，種族歧視和仇恨的言論都傷害了我們，而且這並非第一次在我們球場發生類似的事。」

他提到，自己熱愛的城市具有包容性，也歡迎所有賓客，「昨晚的意外並不代表我們的粉絲群，我們不想創造負面聲譽，影響可能想來猶他的運動員們。」他也感謝球團快速的處置，接續他將和團球及聯盟一起努力，希望球場再也不會出現類似事件。

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）同樣表示，凱塞的不禮貌言論不代表爵士廣大球迷，他在效力爵士的6個球季雖從未聽到有種族歧視的發言，但對衛斯特布魯克時不時就遭遇的歧視感同身受，同時希望這起事件是一個契機，能開啟球迷包容、做好事的心。

「我們站在他這邊。」戈貝爾接受美國《ESPN》訪問時提到，很喜歡和「衛少」同場競爭，場上時兩人不時也會互送「垃圾話」，雖是對手仍相挺「衛少」，他說：「身為一個人，我對他的遭遇感同身受，也能了解他的反應。」

衛斯特布魯克上個月在金塊球場也曾和場邊小球迷發生小口角，戈貝爾說：「有時候感覺就像在動物園，人們付了錢來看我們，覺得他們可以碰觸我們，或做任何他們想做的事，而因為我們收入豐厚，就被預期要閉上嘴巴承受一切，但他們並不能為所欲為。」他提到，小球迷都會長大，「這些孩子是未來棟樑，我們該讓他們知道什麼是正確的事。」

爵士前鋒塞佛羅沙（Thabo Sefolosha）過去曾和衛斯特布魯克同隊5個球季，他表示自己「百分百站在前隊友這方」，「我愛我們的球迷，但也有底線不能被超越，可以支持和為球隊歡呼，享受氛圍，但像凱塞這樣的球迷，利用這個平台激起仇視和歧視，需要被追究責任。」

爵士衛斯特布魯克金塊

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